Hasil Lengkap Liga Top Eropa Tadi Malam

Liga top Eropa menggelar beberapa laga sejak malam sampai dini hari tadi. Salah satu yang menyita perhatian adalah laga El Clasico yang berkesudahan dengan skor 2-2.Laga El Clasico jilid II musim depan berlangsung seru dan panas. Diwarnai satu kartu merah yang diterima Sergi Roberto, pertandingan berakhir dengan skor 2-2.Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sama-sama mencetak gol dalam laga ini. Kabar buruk buat Madridista, CR7 menderita cedera dan hanya bermain pada babak pertama.Dari Liga Primer Inggris, Arsenal berhasil mencetak kemenangan dalam laga perpisahan Arsene Wenger di Emirates Stadium. The Gunners berhasil menang telak dengan skor 5-0 atas Burnley.Selain itu, laga super sunday yang mempertemukan Chelsea vs Liverpool berakhir untuk kemenangan The Blues 1-0. Ini adalah laga ketiga Liverpool gagal meraih kemenangan.Dari Liga Italia Serie-A, Napoli gagal memangkas jarak dengan Juventus setelah ditahan imbang 2-2 oleh Torino. Dengan dua laga tersisa, mereka hampir mustahil mengejar perolehan angka Juve dan Scudetto musim ini bisa kembali ke Turin.Manchester City 0 - 0 Huddersfield TownArsenal 5 - 0 BurnleyChelsea 1 - 0 LiverpoolUdinese 0 - 4 InterChievo Verona 2 - 1 CrotoneGenoa 2 - 3 FiorentinaLazio 1 - 1 AtalantaSPAL 2 - 0 BeneventoSSC Napoli 2 - 2 TorinoSassuolo 1 - 0 SampdoriaCagliari 0 - 1 RomaMalaga 0 - 3 AlavesAtletico Madrid 0 - 2 EspanyolLas Palmas 0 - 1 GetafeBarcelona 2 - 2 Real MadridSaint-Etienne 1 - 3 BordeauxLyon 3 - 0 TroyesNantes 0 - 2 MontpellierRennes 2 - 1 StrasbourgToulouse 2 - 3 LilleCaen 1 - 2 MonacoDijon 3 - 1 GuingampMetz 1 - 2 Angers(KRS)