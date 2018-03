Jadwal Uji Coba Internasional: Inggris vs Italia, Jerman vs Brasil, Spanyol vs Argentina

: Laga uji coba internasional masih berlanjut di fase jeda kompetisi hari ini. Sejumlah partai panas akan tersaji mulai pertarungan klasik Inggris kontra Italia, hingga laga sengit Jerman yang akan menantang Brasil, serta Spanyol yang akan melawan Argentina.Inggris melaju ke Piala Dunia 2018 setelah tampil impresif di Grup F fase kualifikasi zona Eropa. The Three Lions tak terkalahkan dari 10 laga dengan mencatatkan delapan kemenangan dan dua kali imbang.Demi mematangkan persiapan ke Rusia, Inggris terus beruji coba melawan tim-tim besar. Dari tiga uji coba sebelumnya melawan Jerman, Brasil, Belanda, Inggris juga tampil apik dengan mengemas dua hasil imbang dan sekali menang atas Belanda.Kini, tim asuhan pelatih Gareth Southgate akan menjajal Italia. Inggris akan menjamu Gli Azzurri yang masih terluka karena gagal lolos Piala Dunia 2018 di Stadion Wembley.Partai sengit lainnya akan tersaji antara dua kekuatan terbaik sepak bola dunia saat ini, Jerman kontra Brasil. Kedua raksasa ini akan saling bentrok di Olimpiastadion Berlin.Der Panzer lolos ke Piala Dunia 2018 dengan predikat sempurna setelah memborong seluruh kemenangan di fase kualifikasi Grup C zona Eropa. Pun begitu dengan Brasil yang menjadi tim pertama mengamankan tiket putaran final Piala Dunia 2018 dari zona CONMEBOL.Kedua tim juga sejauh ini belum sama sekali mengalami kekalahan dari tiga laga uji coba sebelumnya. Jerman mendapat tiga hasil seri kontra Inggris, Prancis, dan Spanyol. Sedangkan Brasil menang atas Jepang dan Rusia dan imbang dengan Inggris.Laga panas lainnya yang bakal menjadi perhatian adalah Spanyol kontra Argentina. kedua tim yang juga menjadi favorit juara di Piala Dunia 2018 ini akan saling bentrok di Stadio Wanda Metropolitano.Laga ini menjadi ujian pelatih Jorge Sampaoli yang tampak masih mengutak-atik kerangka tim Tango. Cederanya megabintang Lionel Messi membuatnya masih belum bisa diturunkan.Praktis membuat Albiceleste masih akan mengandalkan Gonzalo Higuain sebagai ujung tombak. Seperti saat meraih kemenangan 2-0 kontra Italia akhir pekan lalu.Sementara, Spanyol yang dilatih Julen Lopetegui tampak sudah nyaman dengan kerangka tim yang ada. Terbukti, La Furia Roja belum sekali pun meraih kekalahan dari tiga laga uji coba terakhirnya.Spanyol mengemas satu kemenangan atas Rusia dan dua kali imbang melawan Rusia dan Jerman. Sedangkan Argentina meski mampu menang atas Rusia dan Italia, namun sempat menelan kekalahan dari Nigeria.19:20 WIB - Jepang vs Ukraina22:50 WIB - Rusia vs Prancis23:00 WIB - Iran vs Aljazair00:00 WIB - Swiss vs Panama00:10 WIB - Montenegro vs Turki01:00 WIB - Mesir vs Yunani01:00 WIB - Tunisia vs Kosta Rika01:00 WIB - Hungaria vs Skotlandia01:00 WIB - Denmark vs Cile01:00 WIB - Senegal vs Bosnia01:00 WIB - Pantai Gading vs Moldova01:15 WIB - Slovenia vs Belarusia01:30 WIB - Rumania vs Swedia01:45 WIB - Jerman vs Brasil01:45 WIB - Polandia vs Korea Selatan01:45 WIB - Belgia vs Arab Saudi02:00 WIB - Inggris vs Italia02:00 WIB - Kolombia vs Australia02:00 WIB - Nigeria vs Serbia02:30 WIB - Spanyol vs Argentina(REN)