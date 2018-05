Liverpool Pecahrak Rekor Gol Sepanjang Sejarah Liga Champions

: Keberhasilan Liverpool melaju ke final Liga Champions 2017--2018 diwarnai torehan gemilang. The Reds berhasil memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim sepanjang sejarah Liga Champions.Dua gol Liverpool ke gawang AS Roma pada leg kedua semifinal, Kamis 3 Mei dini hari WIB, menjadikan mereka tim paling subur dalam satu musim sepanjang sejarah Liga Champions. Total, Liverpool hingga saat ini telah mencetak 46 gol dari 14 pertandingan yang telah dijalani.Torehan gol tersebut memecahkan rekor milik Barcelona yang telah bertahan selama 18 tahun. Azulgrana sebelumnya mampu mencetak 45 gol dari 16 pertandingan yang mereka jalani Sepanjang musim 1999--2000.Namun, rekor itu sudah dipatahkan Liverpool yang bahkan masih menyisakan partai final kontra Real Madrid. Bukan tak mungkin membuat skuat asuhan Juergen Klopp berpeluang menambah catatan rekor golnya di Liga Champions.Liverpool total membuat 40 gol sejak fase putaran Grup E hingga babak semifinal. Enam gol lainnya berhasil dicetak Si Merah di fase playoff yang keseluruhannya disarangkan ke gawang Hoffenheim, Agustus 2017 lalu.Jumlah 46 gol tersebut pun mampu memecahkan rekor gol mereka sendiri yang sempat dibuat musim 2007--2008. Saat itu, The Reds menjadi tim tersubur dengan total torehan 34 gol.Sayang, nasib mereka saat itu tak semujur sekarang. Menjadi tim tersubur di Liga Champions musim 2007--2008, Liverpool harus tersingkir di semifinal setelah disingkirkan Chelsea dengan agregat 3-4.1. Liverpool, 46 gol dari 14 laga (musim 2017--2018, hitungan masih berlajan)2. Barcelona, 45 gol dari 16 laga (musim 1999--2000)3. Real Madrid, 41 gol dari 13 laga (musim 2013--2014)4. Manchester United, 37 gol dari 16 laga (musim 2002--2003)5. Real Madrid, 36 gol dari 13 laga (musim 2016--2017)6. Barcelona, 36 gol dari 15 laga (musim 2008--2009)7. Barcelona, 35 gol dari 12 laga (musim 2011--2012)8. Real Madrid, 35 gol dari 12 laga (musim 2011--2012)9. Real Madrid, 35 gol dari 16 laga (musim 2000--2001)10. Real Madrid, 35 gol dari 17 laga (musim 1999--2000)(REN)