Sejumlah Fakta usai Liverpool Singkirkan City

Inikah kebangkitan Liverpool di Liga Champions? Memang, terlalu dini untuk mengatakan seperti itu, mengingat mereka baru memasuki semifinal dan hanya mengulang kesuksesan 10 tahun lalu. Di mana terakhir kali kita melihat The Reds menginjakkan kaki di empat besar pentas tertinggi Benua Biru itu.Tapi, jika melihat statistik perjalanan mereka musim ini dan faktor kedalaman skuat, bisa dikatakan pasukan Juergen Klopp ingin mengulangi sejarah manis malam indah di Istanbul.Di mana saat itu, pada final Liga Champions 2004--2005, Si Merah berhasil menyegel gelar kelima mereka dengan mengalahkan AC Milan lewat adu penalti dengan skor 3-2, setelah pada fase normal dan perpanjangan waktu kedua klub bermain imbang 3-3.Paling tidak saat ini para fan Liverpool bisa berbangga dan merayakan pencapaian klub kesayangan mereka yang berhasil memupus harapan Manchester City meraih treble winner musim ini.Tak tanggung-tanggung, pada dua pertemuan perempat final, Liverpool sukses meraup dua kemenangan. Di Anfield, mereka berhasil mengalahkan City dengan tiga gol tanpa balas. Sedangkan pada leg kedua, The Reds malah melukai hati fan City di Etihad Stadium dengan kemenangan 2-1.Di sisi lain, kemenangan Liverpool atas City juga memberi penegasan bahwa Juergen Klopp selalu menjadi momok buat Josep Guardiola. Tercatat, pelatih asal Jerman itu telah mengalahkan Pep Guardiola sebanyak delapan kali. Lebih banyak dari pelatih mana pun.Selain catatan menarik di atas, tim Medcom.id juga akan membeberkan beberapa fakta terkait kemenangan Liverpool atas City dini hari tadi WIB:-Liverpool untuk pertama kalinya lolos ke semifinal sejak 2007--2008.-Juergen Klopp telah tiga kali mengalahkan Guardiola dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.-Manchester City mencetak 15 peluang, tapi hanya satu gol yang tercipta melalui aksi Gabriel Jesus.-Sementara Liverpool bermain efektif pada laga itu. Dari dua kesempatan yang mereka ciptakan, kedua peluang itu semuanya menghasilkan gol.-Raheem Sterling tak pernah mengalahkan Liverpool dalam waktu normal. Seperti diketahui, The Reds merupakan mantan klubnya.-Roberto Firmino telah terlibat 13 gol Liverpool dari 10 laga Liga Champions musim ini (8 gol dan 5 assists).-Salah telah mencetak 39 gol untuk Liverpool di semua kompetisi musim ini.-Sementara di Liga Champions, Salah telah mencetak delapan gol dari 10 pertandingan.(FIR)