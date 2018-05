Babak I: Liverpool Jinakkan Roma di Olimpico

: Liverpool sementara berhasil mengungguli AS Roma pada babak pertama leg kedua semifinal Liga Champions 2017--2018, Kamis 3 Mei. The Reds mampu menjinakkan tuan rumah Serigala Ibu Kota dengan skor 2-1 di kandang mereka Stadio Olimpico.Tertinggal devisit tiga gol, Roma langsung tancap gas di menit awal. Edin Dzeko sempat mendapatkan peluang lewat tandukan di menit ketiga, namun masih belum tepat sasaran.Alih-alih mengejar devisit gol, gawang tuan rumah justru kebobolan oleh Liverpool menit kesembilan. Sadio Mane berhasil menaklukkan kiper Alisson Becker usai memanfaatkan sodoran Roberto Firmino.Namun, gol itu harus dibayar mahal oleh James Milner. Ia membuat kedudukan kembali sama kuat 1-1 setelah membuat gol bunuh diri menit 15.Bermula dari serangan sayap Roma yang hendak disapu oleh Trent Alexander-Arnold. Namun, bola justru mengenai muka Milner dan berbalik masuk ke gawang Karius.Tak tinggal diam, Liverpool kembali berhasil unggul 2-1 saat memasuki menit 25. Berawal dari situasi sepak pojok, Giorginio Wijnaldum yang lolos jebakan offside mampu melepaskan sundulan yang gagal diantisipasi sempurna Alisson.Stephan El Sharaawy sempat mendapat peluang emas menit 35. Sayang, tembakannya yang sempat mengenai pemain Liverpool sehingga berubah arah, masih dimentahkan tiang gawang.Beberapa peluang kedua tim hingga jelang berakhir babak pertama pun belum ada yang berbuah gol. Membuat skor 2-1 bagi keunggulan sementara Liverpool bertahan hingga jeda.Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, El Shaarawy, Dzeko.Cadangan: Skorupski, Jesus, Under, Gonalons, Peres, Gerson, Antonucci.Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum, Milner, Henderson; Mane, Salah, Firmino.Cadangan: Mignolet, Clyne, Klavan, Moreno, Ings, Solanke, Woodburn.(REN)