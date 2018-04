Ronaldo dan 7 Pemain Bintang yang Pernah Cetak Gol Salto

Cristiano Ronaldo baru saja mengguncang dunia dengan gol spektakuler yang dilesakkannya ke gawang Juventus. Gol salto sang megabintang Real Madrid itu pun menuai pujian dari berbagai penjuru dunia.Ronaldo merupakan satu dari sekian banyak pemain yang pernah mencetak gol lewat aksi akrobatik tendangan salto. Jauh sebelum CR7, sejumlah pemain legendaris dunia macam Ronaldinho, Marco Van Basten hingga Pele pernah melakukan hal tersebut.Sementara untuk saat ini, ada beberapa pemain bintang yang juga pernah mencetak gol salto. Dan hingga kini mereka masih aktif bermain.Duel klasik Liverpool vs Manchester United pada pekan ke-30 Liga Primer Inggris musim 2014--2015 menjadi momen spesial buat Juan Mata. Ia jadi bintang kemenangan 2-1 United berkat borongan dua golnya.Yang mungkin akan terus diingat adalah, gol kedua yang dicetaknya tercipta lewat aksi spektakuler. Menerima umpan Angel Di Maria, Mata membungkam publik Anfield dengan tendangan salto yang tak mampu dibendung Simon Mignolet.Atletico Madrid memang gagal bersaing dengan AS Roma dan Chelsea dalam pertarungan lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini (2017--2018). Namun, Antoine Griezmann punya satu kenangan manis yang mungkin bakal terus dikenangnya.Momen itu terjadi saat Atletico menjamu Roma pada matchday 5 penyisihan Grup C. Griezmann membuka keunggulan Atletico lewat gol spektakuler. Tendangan saltonya usai menerima umpan matang Angel Correia merobek gawang Alisson dan membawa Atletico menang 2-0.Sayangnya, di akhir fase grup, Atletico harus rela turun kasta ke ajang Liga Europa karena hanya menempati posisi tiga, di bawah Chelsea dan Roma sebagai juara grup.Mario Mandzukic sempat memberikan harapan bagi Juventus saat meladeni Madrid di final Liga Champions musim 2016--2017. Hanya tujuh menit berselang dari gol Cristiano Ronaldo, Mandzukic mencetak gol spektakuler yang membuat kedudukan imbang 1-1 di babak pertama.Menerima umpan Gonzalo Higuain di tepi dalam kotak penalti, striker asal Kroasia ini kemudian melepaskan tendangan salto yang tak kuasa dibendung Keylor Navas.Sayang, Mandzukic tidak bisa sepenuhnya menikmati gol indahnya itu. Musababnya, Juve harus takluk 1-4 dari Madrid yang akhirnya keluar sebagai juara.Lionel Messi memang sukses mencetak hattrick saat Barca menghancurkan Levante 5-0 pada jornada ke-23 La Liga musim 2014--2015. Namun, justru Luis Suarez yang mampu mencuri perhatian penonton.Penyerang asal Uruguay itu menutup dengan manis pesta lima gol Barca lewat lesakan gol spektakuler yang mengundang decak kagum seisi Stadion Camp Nou. Suarez menyambut umpan matang Adriano dengan tembakan salto kaki kiri.Mencetak gol salto memang bukan hal yang aneh buat Ronaldo. Dia sudah kerap melakukannya sepanjang karier, baik itu di level klub maupun timnas.Namun, gol salto yang dicetaknya ke gawang Juventus pada leg pertama babak perempat final Liga Champions 2017--2018 tetap terasa istimewa. Gol salto yang dicetaknya usai menerima umpan Dani Carvajal, melesat sempurna sehingga membuat kiper terbaik dunia, Gianluigi Buffon hanya bisa terperangah.Selain membawa Madrid menang 3-0, gol saltonya ini mendapat apresiasi besar dari pendukung Juventus."Itu salah satu gol terpenting dalam karier saya," demikian komentar Rooney saat ditanya soal gol spektakuler yang dicetaknya ke gawang Manchester City di pekan ke-27 Liga Primer Inggris musim 2010--2011.Rooney membuat Stadion Old Trafford menggema saat menyambut umpan silang Nani dengan sebuah tendangan salto yang menghujam deras gawang Joe Hart.Makin terasa spesial karena gol tersebut membawa United menang 2-1, sekaligus menjadi salah satu pertandingan kunci dalam kesuksesan MU tampil sebagai juara di akhir musim.Mungkin inilah salah satu gol salto paling indah dan paling jauh yang pernah terjadi di dunia. Dan Zlatan Ibrahimovic adalah pelakunya.Momen itu terjadi saat Swedia menjamu Inggris dalam sebuah laga uji coba. Ibra yang memborong empat gol kemenangan 4-2 Swedia, menutup penampilan fenomenalnya dengan gaya.Memanfaatkan kesalahan Joe Hart yang keluar dari sarangnya, Ibra melepaskan tendangan salto dari jarak yang cukup jauh (sekitar 40 meter). Dan ajaibnya, meski tidak sempat melihat arah gawang, bola tendangan Ibra meluncur mulus ke gawang.Maka, tidak heran apabila dari jutaan orang yang saat ini tengah memuji gol Ronaldo ke gawang Juventus, Ibra justru melontarkan sindiran."Itu adalah gol yang bagus. Tetapi, seharusnya dia (Ronaldo) mencoba dari jarak 40 meter," ujar Ibra dalam sebuah wawancara dengan ESPN.Well, dari tujuh gol salto di atas, gol manakah yang menurut Anda terbaik?(ACF)