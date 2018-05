Perjalanan Real Madrid dan Liverpool Menuju Final Liga Champions

Klik di sini: Jadwal Siaran Langsung Indonesia vs Uzbekistan

Klik di sini: Riko Berpeluang Gabung Timnas di Piala AFF 2018

81: Real Madrid 0-1 Liverpool (final)

09: Real Madrid 0-1 Liverpool

09: Liverpool 4-0 Real Madrid

14: Liverpool 0-3 Real Madrid

14: Real Madrid 1-0 Liverpool



18: ??#UCLfinal #UCL pic.twitter.com/xDJJLHfTLT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2018

Gol dari Radja Nainggolan melalui titik putih pada injury time tak mampu membantu AS Roma lolos ke final, yang ketika itu menang 4-2 atas Liverpool pada leg kedua semifinal Liga Champions. Sebab The Reds-lah yang berhak meraih tiket ke Kiev, karena memiliki bekal kemenangan 5-2 di Anfield sepekan yang lalu.Di final, Liverpool akan berjumpa Real Madrid yang telah lebih dulu lolos. Kepastian El Real ke final setelah menyingkirkan Bayern Muenchen dengan kemenangan agregat 4-3.Liverpool dan Madrid memang layak berada di final, sebab mereka mampu menyingkirkan beberapa klub besar. Madrid yang telah menginjakkan kakinya di final untuk tiga musim beruntun ini mampu menggugurkan para rival seperti Paris Saint-Germain, Juventus, dan Bayern Muenchen.Liverpool tak kalah nyentrik. Berangkat dari fase kualifikasi, pasukan Juergen Klopp berhasil menyingkirkan Manchester City dan tentunya AS Roma, yang sebelumnya menumbangkan Barcelona pada perempat final. Selain itu, The Reds juga mampu mengoleksi 46 gol sejauh perjalanan mereka ke final.Bagi Madrid, ini adalah final mereka yang ke-16 kalinya. Dalam 15 laga final sebelumnya, Los Blancos berhasil meraih kemenangan 12 kali dan sisanya tiga kali menelan kekalahan.Sementara bagi Liverpool, laga di Kiev nanti adalah yang kedelapan kalinya mereka meraih tiket final. Di mana tujuh final sebelumnya, Raksasa Merseyside ini telah menelan dua kali kekalahan dan lima kemenangan.Berikut perjalanan Real Madrid dan Liverpool ke Final Liga Champions yang akan berlangsung pada 26 Mei 2018 di NSC Olimpiyskiy Stadium, Kiev.3-0 APOELDortmund 1-31-1 Tottenham HotspurTottenham Hotspur 3-1APOEL 0-63-2 Borussia Dortmund3-1 PSGPSG 1-2Juventus 0-31-3 JuventusBayern Muenchen 1-22-2 Bayern Muenchen?-? LiverpoolMain: 12Menang: 8Seri: 2Kalah: 2Memasukkan: 30Kemasukan: 15Top skorer: Ronaldo (15 gol)Hoffeinhem 1-24-2 Hoffeinhem2-2 SevillaSpartak Moskow 1-1Maribor 0-73-0 MariborSevilla 3-37-0 Spartak MoskowPorto 0-50-0 Porto3-0 Man CityMan City 1-25-2 AS RomaAS Roma 4-2Real Madrid ?-?Main 12Menang 7Seri 4Kalah 1Memasukan 46Kemasukan 16Top Skorer: Firmino, Salah (10)(FIR)