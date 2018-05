Buntut Kritikannya terhadap Wasit, Presiden Roma Dituntut UEFA

Klik di sini: Dua Gol Fabiano Bantu Madura United Bungkam Persib

Mulutmu Harimaumu. Pepatah itu tampaknya akan dirasakan Presiden AS Roma, James Pallotta.Ucapannya yang mengkritik keras kinerja wasit laga AS Roma kontra Liverpool, Damir Skomina berbuntut panjang. Kabarnya UEFA sebagai badan tertinggi sepak bola Eropa akan menuntut Pallotta.Usai Roma dipastikan tersingkir dari Liga Champions oleh Liverpool, karena kalah agregat 6-7, Pallotta kecewa dan melontarkan kritikan kepada Skomina.Pallotta menilai, Roma dirugikan atas keputusan Skomina. Pertama ia menganggap Edin Dzeko tidak dalam posisi offside ketika berkesempatan mendapatkan peluang. Tak berhenti di situ, ia juga mengklaim Roma pantas mendapatkan penalti menyusul handball yang dilakukan Trent Alexander-Arnold saat menghalau tendangan Stephan El Shaarawy di babak kedua.Bahkan pria berusia 60 tahun itu mendesak agar UEFA segera menerapkan video assistant referee (VAR) di Liga Champions. Hal ini bertujuan meminimalisir kesalahan yang dilakukan wasit.Namun Associated Press mengabarkan, panel disipliner UEFA akan menuntut Pallotta. Menurut mereka, ucapan Pallotta yang menyebut tak dipakainya VAR di Liga Champions sebagai lelucon, tidak pantas.UEFA berencana akan mempelajari kasus Pallotta lebih lanjut. Yaitu pada 31 Mei mendatang. Tentunya setelah final Liga Champions antara Real Madrid kontra Liverpool yang berlangsung di NSC Olimpiyskiy Stadium, Kiev.(ACF)