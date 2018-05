UEFA Beri Jatah Tiket untuk Liverpool Hanya 16.626 Lembar

Liverpool hanya diberikan jatah sekitar 16.626 tiket untuk final Liga Champions melawan Real Madrid akhir bulan ini.The Reds memastikan tempat mereka di partai puncak Liga Champions berkat kemenangan agregat 7-6 atas AS Roma di semifinal. Sementara itu, juara bertahan Madrid melaju dengan mengandaskan perlawanan Bayern Muenchen.Final akan diselenggarakan pada Minggu 27 Mei dini hari WIB di Stadion Olimpiade Kiev, yang memiliki kapasitas lebih dari 70.000 orang. Akan tetapi, Liverpool hanya diberikan jatah kurang dari seperempat tiket yang tersedia untuk pertandingan tersebut.Dari 16.626 tiket yang diberikan, klub rencananya mengalokasikan 63 persen atau sekitar 10.000 lebih untuk untuk pendukung umum, dengan sisanya untuk sponsor, pemain tim utama, dan media klub.Sampai saat ini, tiket yang diberikan untuk pihak Madrid belum bisa dipastikan. Harga tiket final Liga Champions akan berkisar antara 48 poundsterling (Rp908 ribu) hingga 394 poundsterling (Rp7,4 juta) dan akan mulai dijual Rabu 9 Mei.Pertemuan Real Madrid vs Liverpool di final Liga Champions musim ini akan menjadi yang kedua kalinya sejak era Piala Champions pada 1955. Pertemuan sebelumnya terjadi pada 1981 di Parc des Princes dengan The Reds berhasil menang dengan skor 1-0. (Sportsmole)(KRS)