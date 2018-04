City Takluk untuk Kedua Kali, Liverpool Melangkah ke Semifinal

Manchester City kembali ditaklukkan Liverpool di perempat final Liga Champions 2017--2018. Dengan begitu artinya, The Citizens harus terhempas dari kompetisi dan merelakan Liverpool melangkah ke fase semifinal.City sempat ditaklukkan Liverpool dengan skor 3-0 pada leg 1 perempat final yang berlangsung di Stadion Anfield pada pekan lalu. Ketika leg 2 perempat final bergulir di Stadion Etihad, Rabu 11 April dini hari WIB, City juga menyerah dengan skor, 1-2.Jalannya laga leg 2 perempat final tampak meyakinkan bagi City. Pasalnya, Liverpool selalu tertekan dan bahkan tertinggal lebih dulu pada babak pertama. Namun, permainan agresif The Citizens tidak dipertahankan saat memainkan babak kedua.Gabriel Jesus membawa City unggul lebih dulu ketika laga baru bergulir dua menit. Setelah itu, Liverpool selalu tertekan dan hanya mendapat satu peluang emas hingga wasit meniup peluit turun minum. Leroy Sane dan Bernardo Silva menjadi pemain paling berbahaya bagi Liverpool.Statistik laga mencatat, City mampu mendominasi penguasaan bola sebanyak 68 persen. Namun, intensitas serangan mereka tampak berkurang pada babak kedua. Situasi inilah yang akhirnya dimanfaatkan Liverpool untuk membalikkan keadaan.Gol penyimbang Liverpool dicetak Mohamed Salah setelah menendang bola liar di area penalti pada menit ke-58. Laju bola tak terkendali karena Ederson harus menghalau pergerakan Sadio Mane. Setelah itu, The Reds tampil makin percaya diri untuk menciptakan peluang emas.Roberto Firmino baru memastikan kemenangan Liverpool pada menit ke-77. Gol itu tercipta dengan skema serangan balik yang cepat hingga Ederson pun terkecoh. Tidak lama setelah gol itu tercipta, Firmino ditarik keluar untuk digantikan oleh Ragnar Klavan.Pergantian pemain itu membuat pertahanan Liverpool makin rapat dan sulit ditembus. Skor kemenangan 1-2 untuk The Reds tetap bertahan sekalipun City sempat memainkan Sergio Aguero dan Ilkay Guendoga pada babak kedua.Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte; Fernandinho, De Bruyne, Silva, Sane; Sterling, Bernardo, G JesusCadangan: Bravo, Aguero, Kompany, Foden, Gundogan, Zinchenko, DelphLiverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Mane, Salah, FirminoCadangan: Mignolet, Clyne, Moreno, Klavan, Solanke, Ings, Woodburn(KAU)