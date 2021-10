[Cek Fakta] 48 Ribu Orang Dikabarkan Meninggal setelah Menerima Vaksin Covid-19? Begini Faktanya

"According to attorney Thomas Renz, a whistleblower with access to Medicare data has confirmed that over 48,000 people have died within 14 days of getting the COVID vaccines."



Terjemahan: Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



"Menurut pengacara Thomas Renz, seorang pelapor dengan akses ke data Medicare telah mengkonfirmasi bahwa lebih dari 48.000 orang telah meninggal dalam 14 hari setelah mendapatkan vaksin COVID."