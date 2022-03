Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beredar narasi di media sosial yang menyebut Bandara Internasional Kertajati di Malalengka, Jawa Barat, melayani penerbangan komersial untuk WNA Tiongkok dan disinyalir menjadi bengkel pesawat Po An Tui. Narasi itu juga beredar di melalui pesan berantai WhatsApp.Akun Facebook Natsrat Bayuni turut membagikan narasi itu pada 27 Februari 2022. Pada narasi yang beredar memuat pengalaman seorang penumpang yang menemukan sejumlah WNA Tiongkok menempati semua kursi pesawat menuju Batam dan pengalihfungsian Bandara Kertajati menjadi bengkel pesawat Po An Tui.Berikut narasi yang beredar:*TOLONG DONG YANG DEKET DENGAN KAERTAJATI CARI TAU ADA APA DISANA..??**Waspada DENGAN BANDARA KERTAJATI SUBANG JAWA BARAT !!*Saya berangkat dari JKT ke Batam dengan Lion Air penerbangan jam 06.20 pagi...Yang checkin cuma 14 orang saja?Sedangkan kapasitas pesawat muat sekitar 200 penumpang...Pikiran saya, bisa lari pagi di pesawat...Ternyata setelah boarding tidak satupun seat yang kosong.Semua TK China yang tidak ngerti bahasa Indonesia??Saya tanya ke pramugarinya dari mana datangnya mereka?Jawabnya, tiap malam datang satu Boeing dari Tiongkok .Penumpangnya dibagi dua yaitu ke Indonesia Timur & ke Indonesia Barat...Setibanya di bandara Hang Nadim Batam, tidak satupun TKA China itu melewati tempat pengambilan bagasi?Berarti mereka dijemput pakai Bus dibandara, diarea parkir pesawat?? Tolong di Share ke rakyat sebanyak banyaknya ...????????????--------*_Sejak awal dibangunnya Bandara KERTAJATI, Banyak Kejanggalan Sehingga Menimbulkan Pertanyaan, Khususnya Dari Segi LOKASI..._**_Belakangan, Dengan Dialihfungsikannya Bandara Tersebut Menjadi "BENGKEL PESAWAT" oleh Gerombolan Pembajak Negara 62 (Po An Tui beserta Antek PKI Lainnya), Semakin Memperkuat Prediksi Masyarakat Pribumi Bahwa KERTAJATI Akan Digunakan Sebagai Salah Satu Bandara Tempat Mendaratnya Pesawat Pengangkut Gerombolan Tentara Cina Tiongkok (Nyaru TKA) Memasuki Negri 62._**_Sudah direncanakan mereka (Gerombolan Po An Tui) lokasi bandara tersebut JAUH Dari Kota Besar, Baik Jakarta maupun Bandung, Agar Tak Terpantau Hilir Mudiknya Tentara Merah yang nyaru TKA tersebut._*_________________???????? *WASPADA ....* *Masyarakat Seputar KERTAJATI Agar Memantau Aktivitas Bandara KERTAJATI Yang Dikamuflasekan Mereka Sebagai "BENGKEL PESAWAT" Untuk Menipu Rakyat Pribumi ...**Negeriku diujung tanduk??*"Benarkah? Berikut cek faktanya.Dari penelusuran kami, klaim bahwaBandara IKertajati melayani penerbangan komersial untuk WNA Tiongkok dan disinyalir menjadi bengkel pesawat Po An Tui adalah salah. Faktanya, informasi ini adalah hoaks yang kembali beredar.Tim Cek Fakta Medcom.id telah memeriksa klaim serupa. Laporannya dapat dibaca di sini Dari hasil pengecekan, Bandara Kertajati sedang disiapkan sebagai kawasan terintegrasi atau pusat pemeliharaan pesawat (AMO Center). Pasalnya sekitar 46 persen pesawat Indonesia masih melakukan pemeliharaan di luar negeri."Bandara Kertajati tengah disiapkan menjadi pusat kegiatan logistik dan pemeliharaan pesawat, menjadi tempat embarkasi dan debarkasi haji dan umrah. Kita harus gencar mensosialisasikan barang-barang apa saja yang bisa dikirim lewat Bandara Kertajati dan juga keunggulan biaya yang lebih efisien," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seperti dimuat Okezone.com, Senin 10 Januari 2022.Di sisi lain, Bandara Kertajati belum bisa melayani penumpang. Bandara akan melayani penumpang pada Juni 2022 mendatang."Kemungkinan pemerintah akan memindahkann kembali penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara di Bandung ke Kertajati menunggu akses tol Cisumdawu beroperasi Juni 2022," kata VP of Commercial & Technical Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB), Ari Widodo seperti dimuat Bisnis.com pada 6 Februari 2022.Klaim bahwa keberadaan bengkel pesawat di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat merupakan kamuflase pintu masuk tentara Tiongkok, adalah salah. Faktanya, keberadaan bengkel pesawat merupakan bagian dari optimalisasi pengelolaan bandara.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJrr0Ab-cek-fakta-bengkel-pesawat-bandara-kertajati-kamuflase-pintu-masuk-tentara-tiongkok-ini-faktanya*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016