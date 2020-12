Hoaks Desember 2020: Rumah Eksekusi 6 Laskar FPI Hingga Obama Jadi Mata-Mata Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Beragam informasi hoaks beredar di penghujung tahun 2020. Terlebih Desember diwarani berbagai rentetan peristiwa yang menjadi perhatian publik. Seperti tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) saat bentrokan dengan polisi hingga penahanan pimpinan FPI Rizieq Shihab oleh polisi.Tim cek fakta medcom, merangkum beberapa hoaks yang beredar sepanjang Desember 2020. Berikut beberapa di antaranya.Beredar sebuah tangkapan layar yang berisi narasi hasil temuan investigasi Komnas HAM dan Indonesia Police Watch IPW) mengenai tewasnya enam anggota FPI saat bentrokan dengan polisi. Tangkapan layar ini beredar di media sosial facebook.Dalam narasi tersebut, disebutkan Komnas HAM dan IPW menemukan sebuah rumah yang dijadikan tempat eksekusi enam anggota FPI. Akun facebook atas nama Kamarul Zaman membagikan tangkapan layar ini pada 26 Desember 2020. Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom.id, klaim Komnas HAM dan IPW menemukan bukti rumah eksekusi enam anggota FPI adalah salah. Faktanya, tidak ada informasi valid terkait hasil temuan Komnas HAM dan IPW tersebut dan telah dibantah langsung oleh Komnas HAM.Beredar sebuah foto Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj bersarung dan mengenakan tongkat. Foto tersebut dinarasikan KH Said Aqil mengalami serangan stroke. Foto beredar lewat pesan berantai di aplikasiDari hasil penelusuran tim cek fakta medcom.id, klaim Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj terkena stroke adalah salah. Faktanya, foto tersebut foto lama dan kondisinya terkini dalam keadaan sehat yang dikonfirmasi langsung pihak keluarga."Foto itu foto lama. Alhamdulillah Buya Said sehat walafiat. Bahkan semalem kami ngaji dan berbincang sampe jam 23. Mohon doanya agar beliau selalu dikaruniai kesehatan Amin," kata Ahmad Nizar Idris keponakan dari KH Said Aqil Siradj kepada tim cek fakta medcom.id, Kamis, 17 Desember 2020.Dilansir dari Medcom.id, Said Aqil Siradj dinyatakan pulih dari covid-19. Said Aqil dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter dari Rhemedi Medical Service Jakarta Timur.Beredar kabar mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama ditangkap. Diklaim, Obama ditangkap karena menjadi mata-mata Tiongkok.Akun Facebook Eric Cornick turut membagikan kabar itu pada Rabu, 2 Desember 2020. Akun itu mengunggah sebuah artikel berjudul "Former President Barack Obama arrested for ESPIONAGE" atau "Mantan Presiden Barack Obama ditangkap karena Spionase". Artikel itu dari situs livingfaithforum.com.Pada artikel itu dijelaskan, Obama ditangkap pada 28 November 2020 atas tuduhan bersekongkol dengan mitra bisnisnya yang juga mantan perwira CIA untuk mengkomunikasikan informasi rahasia hingga level Top Secret kepada intelijen dan pejabat Tiongkok.Dari hasil penelusuran, klaim bahwa Obama ditangkap karena menjadi mata-mata untuk Tiongkok adalah salah. Faktanya, artikel yang beredar adalah hasil suntingan.Beredar sebuah pesan berantai undangan deklarasi partai bernama Partai Humanis Indonesia (PHI). Partai itu disebut didirikan oleh mantan Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.Pesan berantai yang beredar berisi undangan deklarasi di salah satu hotel di Jakarta. Disebutkan Susi Pudjiastuti menjabat sebagai ketua umum.Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom.id, klaim Susi Pudjiastuti mendirikan Partai Humanis Indonesia adalah salah. Faktanya, informasi tersebut telah dibantah langsung oleh Susi lewat akun twitter pribadinya. Dilansir dari akun twitter resmi @susipudjiastuti yang telah terverifikasi bercentang biru. Dalam cuitannya, susi mengatakan informasi tersebut hoaks.Beredar sebuah foto memperlihatkan pesepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo sedang memamerkan buku Iqro. Foto itu beredar di media sosial.Adalah akun facebook Dikdik Hasan Jafar yang turut mengunggah foto tersebut. Akun itu membuat narasi bahwa Ronaldo sedang membuat tantangan.Dari penelusuran kami, klaim bahwa foto itu memperlihatkan pesepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo sedang memamerkan buku Iqro, adalah salah. Faktanya, itu editan.(WHS)