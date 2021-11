[Cek Fakta] Yang Punya KTP/SIM Dapat Bantuan Covid-19 per Bulan Rp600 Ribu? Ini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

"Melalui PKH, keluarga yang memiliki ibu hamil/balita akan menerima bantuan Rp 3 juta per tahun. Sementara keluarga yang memiliki anak SD menerima Rp 900.000 per tahun, anak SMP Rp 1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp 2 juta per tahun," tulis Kompas.com dalam laporannya, 1 Oktober 2021.

(DHI)

Beredar sebuah narasi bahwa pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) mendapatkan bantuan Covid-19 sebesar Rp600 ribu per bulan. Narasi ini beredar di WhatsApp, baru-baru ini.Bantuan itu disalurkan dari Oktober hingga Desember 2021. Masyarakat diminta mengecek melalui link tertentu. Berikut penampakannya:Benarkah demikian?Dari penelusuran kami, klaim bahwa link tersebut terkait bantuan Covid-19 bagi pemilik KTP/SIM sebesar Rp600 ribu per bulan, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu.Di sisi lain terdapat sejumlah bantuan pemerintah terkait Covid-19 yang dicairkan pada Oktober 2021. Di antaranya Kartu Sembako sebesar Rp200 ribu per bulan.Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kementerian Sosial (Kemensos). Adapun dana itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.Kemudian, Program Keluarga Harapan. Bantuan ini khusus untuk ibu hamil hingga anak sekolah.Bantuan ini juga dicairkan pemerintah pada November 2021. Namun dari sejumlah bantuan ini, tidak ada khusus atau otomatis diterima setiap pemilik KTP/SIM sebesar Rp600 ribu sejak Oktober hingga Desember 2021.Klaim bahwa link tersebut terkait bantuan Covid-19 bagi pemilik KTP/SIM sebesar Rp600 ribu per bulan, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis fabricated content (konten palsu). Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara fakta. Biasanya, fabricated content berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lainhttps://money.kompas.com/berita/093047026-simak-ini-ragam-bansos-yang-masih-cair-bulan-oktober-2021?page=all#page2https://www.kompas.com/tren/berita/060500765-bantuan-yang-cair-pada-november-2021-dan-cara-mengeceknya?page=all*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor