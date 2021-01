[Cek Fakta] Rekaman Video Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Beredar di Myanmar? Ini Faktanya

"Pilot Indonesia adalah orang pertama yang mendarat di air.

Beredar sebuah video berdurasi 2 menit dan 29 detik memperlihatkan detik-detik sebuah pesawat mendarat di laut. Diklaim, video itu adalah rekaman jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 pada 9 Januari 2021 lalu.Akun Facebookturut membagikan video tersebut pada 11 Januari 2021. Pada video yang ramai beredar di media sosial Myanmar itu terdapat narasi "indonesia Plan". Pada unggahan videonya, akun itu juga menambahkan kalimat menggunakan aksara Myanmar, berikut terjemahannya:Benarkah video yang beredar di Myanmar tersebut memperlihatkan rekaman detik-detik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 pada 9 Januari 2021 lalu? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang beredar memperlihatkan rekaman detik-detik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 adalah salah. Faktanya, video memperlihatkan peristiwa pesawat yang jatuh di lepas pantai Hawaii, Amerika Serikat pada 11 Desember 2013. Dilansirhasil pencarian reverse image mengarahkan pada video yang diunggah abcnews.go.com, melalui laporan berjudul "See Terrifying Video of Hawaiian Plane Crash From Inside the Cabin" dimuat 10 Januari 2014. Pada artikel itu dijelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman yang diambil salah seorang penumpang dalam kecelakaan pesawat yang menewaskan seorang wanita di lepas pantai Hawaii.Seorang penumpang yang selamat, Ferdinand Puentes , 39, berada di Cessna Grand Caravan 2002 dan merekam rekaman penumpang yang bersiap untuk saat-saat benturan sebelum pesawat jatuh ke air. Pesawat berangkat dari Molokai, Hawaii, menuju Honolulu dengan sembilan orang di dalamnya. Direktur kesehatan negara bagian Hawaii, Loretta Fuddy, 65, adalah satu-satunya korban tewas."Kami mendengar ledakan," kata penumpang Jacob Key kepada afiliasi ABC News, KITV-TV .Dalam video tersebut terlihat para penumpang berjalan keluar dengan tenang. "Tidak ada kepanikan atau apa pun. Itu sangat tertib. Tidak seperti film atau acara TV mana pun," kata penumpang C. Phillip Hollstein Jr. kepada The Associated Press.Para penumpang akhirnya diselamatkan oleh Penjaga Pantai AS. Pihak berwenang mengatakan penyebab kecelakaan itu kemungkinan karena kerusakan mesin. Fuddy berhasil keluar dari pesawat yang tenggelam dengan baik, tetapi meninggal setelah proses penyelamatan. Tidak jelas apa yang menyebabkan kematiannya. Penumpang memuji pilot, Clyde Kawasaki, karena mendaratkan pesawat dengan posisi menghadap ke atas, yang memberikan waktu kepada penumpang untuk keluar.Klaim pada video yang beredar memperlihatkan rekaman detik-detik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 adalah salah. Faktanya, video memperlihatkan peristiwa pesawat yang jatuh di lepas pantai Hawaii, Amerika Serikat pada 11 Desember 2013.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://factcheck.afp.com/video-falsely-purports-show-indonesia-plane-crash?fbclid=IwAR1m_3FwTdm1KsYSmpxPr8qBWAJrR0ljCJXrvRfK2_MPAlN_tydFVJoT-wkhttps://abcnews.go.com/US/harrowing-video-hawaiian-plane-crash-inside-cabin/story?id=21484715https://archive.md/Sn25g*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomorAnda juga bisa bergabung di dalam Hoax Buster Medcom.id, sebuah komunitas yang fokus dalam misi memberantas hoaks. Ada sesuatu dari tim kami untuk kamu yang aktif dalam misi ini. Cara pendaftarannya mudah, tinggal klik link berikut ini: https://bit.ly/2H42ayb (WAN)