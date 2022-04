[Cek Fakta] Link Undian Berhadiah Perayaan Ulang Tahun ke-75 Garuda Indonesia Hoaks, Begini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beredar tautan link berisi informasi undian berhadiah sebagai perayaan ulang tahun ke-75 Garuda Indonesia. Link ini menyebar melalui pesan berantai WhatsApp.Aduan ini juga disampaikan pembaca Medcom.id sejak Jumat, 15 April 2022. Jika link tersebut dibuka, akan mengarah pada halaman berisi survei untuk mengikuti undian berhadiah sebesar Rp7,3 juta yang diklaim diadakan Garuda Indonesia.Berikut narasi pada situs yang terdapat pada link yang beredar:"Congratulations!Garuda Indonesia 73rd Anniversary of Flight! Through the questionnaire, you will have a chance to get 7300000 Rupiah"Benarkah? berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim pada link yang beredar bahwa Garuda Indonesia mengadakan undian berhadiah sebagai perayaan ulang tahun ke-75 adalah salah. Faktanya, link yang beredar palsu mengarah pada pencurian data.Melalui situs resminya,Garuda Indonesia sudah memberikan klarifikasi. Garuda Indonesia menegaskan informasi yang beredar melaui tautan link yang beredar tidak benar atau hoaks.Berikut secara lengkap klarifikasi Garuda Indonesia terkait penipuan survei berhadiah:PENJELASAN GARUDA INDONESIA TERKAIT PENIPUAN SURVEY BERHADIAHJakarta, 15 April 2021 - Sehubungan dengan adanya informasi mengenai program survey berhadiah Garuda Indonesia melalui laman https://hqfttwm.cn/ele/tb.php?ct=id yang disebarluaskan melalui kanal social media anonim dan layanan pesan singkat WhatsApp oleh pihak-pihak tertentu, bersama ini Garuda Indonesia memastikan bahwa Perusahaan tidak pernah mengeluarkan informasi maupun aktivitas promo yang terdapat dalam situs tersebut.Adapun seluruh informasi mengenai aktivitas promosi dan survey akan disampaikan melalui kanal Informasi resmi Garuda Indonesia baik melalui email, website, call center, social media maupun channel Informasi resmi lainnya.Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk memastikan kebenaran informasi mengenai adanya aktivitas survey berhadiah atau program pemasaran lainnya di luar sumber resmi Garuda Indonesia melalui pengecekan secara berkala pada situs website resmi kami atau call center Garuda 24 jam di nomor 0804 1807 807 dan 021-23519999 serta melalui Twitter @indonesiagaruda dan @garudacares.Garuda Indonesia juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami terkait usaha penipuan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang mengatasnamakan Garuda Indonesia.Untuk informasi lebih lanjut mengenai berbagai program dan aktifitas promosi Garuda Indonesia, pengguna jasa dapat mengunjungi website www.garuda-indonesia.com , mobile app Garuda Indonesia atau akun media sosial resmi Garuda Indonesia seperti Instagram @garuda.indonesia, Facebook Garuda Indonesia, Twitter @IndonesiaGaruda serta call center Garuda Indonesia (24 jam) di nomor 021-2351 9999 dan 0804 1 807 807.Klaim pada link yang beredar bahwa Garuda Indonesia mengadakanundian berhadiah sebagai perayaan ulang tahun ke-75 adalah salah. Faktanya, link yang beredar palsu mengarah pada pencurian data.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.-https://www.instagram.com/stories/highlights/17855227930776217/-https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/penjelasan-garuda-indonesia-terkait-penipuan-survey-berhadiah?utm_medium=social&utm_source=ig_story&utm_campaign=PenipuanSurvey&utm_content=PenipuanSurvey_id