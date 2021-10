[Cek Fakta] WHO Akui 500 Ribu Warga AS Meninggal Bukan karena Covid-19 Melainkan Akibat Vaksin? Cek Faktanya

"W.H.O. CONCEDES THE COVID VIRUS IS JUST LIKE THE COMMON FLU! 500,000 AMERICANS DEAD FROM VACCINE!"



"W.H.O. MENGAKUI VIRUS COVID SAMA SEPERTI FLU UMUM! 500.000 AMERIKA MATI KARENA VAKSIN!"

Beredar video yang menarasikan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengakui bahwa sebanyak 500.000 warga Amerika Serikat meninggal bukan karena serangan virus Covid-19, melainkan disebabkan karena vaksin Covid-19. Narasi ini beredar di media sosial dan pesan berantai.Video tersebut berasal dari situs www.bitchute.com. Judul video itu sebagai berikut:Benarakah demikian? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran Cek Fakta Medcom.id , klaim bahwa WHO mengakui 500 ribu orang Amerika Serikat meninggal karena vaksin adalah salah. Faktanya, WHO tidak pernah memberikan pernyataan seperti pada klaim yang beredar.Sebaliknya, dilansir Reuters, WHO mengatakan Coronaviruses (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV) . Virus corona yang paling baru ditemukan menyebabkan penyakit virus corona COVID-19.Stanford Children's Health lebih lanjut menjelaskan, “COVID-19 disebabkan oleh virus corona baru. Itu berarti ini adalah tipe baru yang belum pernah terlihat pada orang sebelumnya.”.Sementara itu, mengutip data yang dihimpun situsworldometers.info, jumlah kasus kematian akibat Covid-19 di Amerika Serikat (AS) telah mencapai 755,721 kasus per Sabtu 23 Oktober 2021. Angka itu bukan kematian akibat vaksin covid-19.Dilansir DW, AS sendiri memang menjadi negara dengan jumlah kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia. Sebanyak 20 persen kasus kematian dari hampir 2,5 juta kematian global berasal dari negara ini. Jumlah kematian di AS ini melebihi jumlah kematian orang Amerika dalam Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Vietnam jika digabungkan.Klaim bahwa WHO mengakui 500 ribu orang Amerika Serikat meninggal karena vaksin adalah salah. Faktanya, WHO tidak pernah memberikan pernyataan seperti pada klaim yang beredar.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.-https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-common-cold-idUSKBN2142MC-https://www.dw.com/id/kasus-kematian-covid19-di-as-tembus-500-ribu/a-56657964-https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

(WAN)