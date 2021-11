Fitur Terbaru WhatsApp, Pengguna Bisa Sembunyikan Last Seen dari Kontak Tertentu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

WhatsApp mengembangkan fitur terbaru untuk Last Seen. Foto: WaBetaInfo.

(CIN)

Jakarta: WhatsApp menjadi salah satu media sosial yang banyak dipakai orang untuk bertukar pesan singkat. Kali ini WhatsApp diketahui tengah mengembangkan fitur populernya, yakni Last Seen atau Terakhir Dilihat.Fitur Last Seen pada WhatsApp berguna untuk menunjukkan kapan terakhir pengguna membuka WhatsApp. Umumnya, informasi yang tertera pada status Last Seen ditunjukkan dalam keterangan waktu berupa hari, jam, dan menit.Dalam versi saat ini, WhatsApp hanya mengizinkan tiga opsi. Pertama, membiarkan semua orang dengan nomor Anda melihat Last Seen. Kedua, orang yang ada di kontak pengguna saja, dan terakhir menyembunyikan Last Seen dari semua orang.Baca: Biar Aman Begini Cara Pasang Kunci Sidik Jari di WhatsApp Terbaru, WhatsApp akan menambah opsi keempat yakni "My contacts except", yang bisa dipilih untuk menampilkan Last Seen untuk beberapa orang terpilih di daftar kontak Anda. Dilansir dari WaBetaInfo, fitur tersebut sudah bisa dinikmati pengguna WhatsApp Beta versi 2.21.23.14."Selama sebulan terakhir, WhatsApp tengah mengerjakan fitur terbaru My contact except untuk opsi Last Seen, Profile Photo, dan About. WhatsApp akhirnya membuka opsi tersebut untuk tes beta," dikutip dari WaBetaInfo, Senin, 15 November 2021.Kehadiran opsi "My contact except" pada WhatsApp versi Beta ini mengindikasikan fitur akan segera dirilis secara resmi dalam waktu dekat. Kira-kira kapan yah?Baca: Empat Tanda WhatsApp Anda Diblokir Orang