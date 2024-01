Berita Teknologi Terpopuler, Asus ROG Monitor Gaming Lengkung 34 Inci hingga Hellblade 2

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Senin, 22 Januari 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Asus ROG mengumumkan produk baru di monitor gaming until kategori monitor gaming lengkung (curved) dengan panel OLED. Mereka meluncurkan Asus ROG Swift OLED PG34WCDM.Monitor gaming lengkung ini menawarkan panel OLED berukuran 34 inci ke desain lengkung 800R serta menawarkan resolusi tinggi 3440x1440p yang memiliki refresh rate tinggi di kelas ukurannya.Baca “Asus ROG Rilis Monitor Gaming Lengkung 34 Inci, Refresh Rate 240Hz” di sini Pada gelaran Xbox Direct 2024, penggemar sudah mendapatkan informasi bahwa pada Mei 2024 mereka akan mendapatkan game Hellblade 2 terbaru.Kabarnya game tersebut memang tengah dikembangkan dengan menggunakan Unreal Engine 5, dan beredar sumber mengatakan bahwa engine tersebut merupakan engine yang tergolong cukup kuat dan terbaik untuk sekarang.Baca “Hellblade 2 Rilis Mei 2024, Jadi Game Eksklusif Microsoft” di sini Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Minggu, 21 Januari 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Baca “Berita Teknologi Terpopuler, Black Clover M: Rise of The Wizard King hingga Digital Experience Center” di sini