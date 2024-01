Berita Teknologi Terpopuler, Black Clover M: Rise of The Wizard King hingga Digital Experience Center

Advertisement

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Minggu, 21 Januari 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Sabtu, 20 Januari 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Baca “Berita Teknologi Terpopuler, Huawei MatePad Pro 13.2 hingga Laptop Mahasiswa Terbaru Asus” di sini Garena mengumumkan bahwa game mobile Black Cover M: Rise of The Wizard kedatangan banyak konten baru lewat hadirnya update Season 3 yang mengusung tema ‘Akademi Clover’.Para pemain akan mendapatkan berbagai hal menarik di dalam game, mulai dari karakter SSR baru, mode baru Arena Event, serta update cerita utama di Chapter 7 yang sudah ditunggu-tunggu.Baca “Black Clover M: Rise of The Wizard King Banyak Konten Baru di Season 3” di sini Microsoft Indonesia dan perusahaan teknologi NTT Data mengumumkan kemitraan lewat pembangunan Digital Experience Center (DXC) di Indonesia. Lokasinya berada di Digital Hub BSD City Tangerang.DXC merupakan pusat inovasi seluas 525 meter persegi dengan sarana dan fasilitas digital lengkap, yang berupaya mendorong lahirnya lebih banyak inovasi digital, mengakselerasi pengembangan bisnis, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.Baca “Microsoft dan NTT Resmikan Digital Experience Center, Dorong Inovasi Digital di Indonesia” di sini