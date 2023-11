Lenovo Legion Go Sudah Bisa Dipesan di Indonesia, Harganya Diadu Asus ROG Ally

Advertisement

Spesifikasi Lenovo Legion Go

(MMI)

Jakarta: Lenovo Legion Go belum menggelar seremoni peluncuran di Indonesia namun menurut unggahan media sosial resmi Lenovo Indonesia ternyata handheld gaming tersebut sudah bisa dipesan di Tanah Air.Medcom.id memantau unggahan akun Instagram dari Lenovo Indonesia. Mereka mengumumkan telah membuka pre-order atau pemesanan dengan promo berupa cashback pada periode 8-20 November 2023.Promo cashback yang diberikan adalah free Gopay 500 ribu serta special cashback hingga Rp650 ribu. Pemesanan Lenovo Legion Go bisa dicek di toko resmi Lenovo pada ecommerce Tokopedia, Blibli, dan Shopee.Mereka tidak menyebutkan secara jelas harga dari Lenovo Legion Go di Indonesia. Penelusuran Medcom.id di sejumlah ecommerce tadi menemukan bahwa harga Lenovo Legion Go di angka RP13.499.000.Sebelumnya akun media sosial Lenovo Indonesia mencantumkan bahwa 25 pembeli pertama bisa mendapatkan bundling kacamata AR Legion Glasses di harga Rp999.000 dari harga normal Rp4.999.000.Tentu saja kolom komentar unggahan media sosial Lenovo Indonesia langsung ramai oleh netizen yang membandingkan Lenovo Legion Go dengan Asus ROG Ally, terutama soal harga.Mereka kompak menyebut harga Lenovo Legion Go terpaut jauh dari Asus ROG Ally yang hanya dibanderol Rp10.999.000 untuk versi prosesor AMD Z1 dan Rp11.299.000 yang AMD Ryzen Z1 Extreme.Lenovo Legion Go menggunakan chipset yang sama dengan varian Asus ROG Ally yaitu AMD Ryzen Z1 Extreme yang merupakan chipset khusus handheld gaming pertama dari AMD.Soal GPU perangkat ini didukung oleh grafis RDNA 3. Layar menggunakan panel LCD 8,8 inci beresolusi QHD+ 1600 x 2560 piksel dan refresh rate 144Hz. Seluruh model akan hadir dengan RAM LPDDR5x 16GB berjalan pada 7.500 MHz.Baterainya yang berkapasitas 49.2Wh didukung teknologi fast charging menjanjikan pengisian daya nol hingga 70 persen dalam waktu 30 menit. Tidak ketinggalan, dilengkapi fitur bypass daya untuk menjaga kondisi baterai.Kedua controller atau joypad di sisi kiri dan kanan bisa dilepas, terpisah dari layarnya. Di luar negeri Lenovo Legion Go hadir dalam dua varian memori yaitu 512GB dan 1TB.