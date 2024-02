Lagu Ringo Shiina Meriahkan Like a Dragon: Infinite Wealth

Advertisement

Jakarta: Sega mengumumkan bahwa terdapat lagu dari Ringo Shiina yang muncul pada game unggulan mereka, Like a Dragon: Infinite Wealth. Hal ini didasari bahwa Sega telah melakukan kerja sama bersama dengan Ringo untuk menggarap beberapa lagu dan meminta lagu dari Ringo untuk bisa hadir dan meriahkan game Yakuza tersebut.Hal ini sendiri menjadi salah satu hal yang mampu untuk meningkatkan kemeriahan game tersebut. Bahkan, perlu diketahui bahwa Like a Dragon: Infinite Wealth menjadi game Yakuza paling laris di Steam. Bisa dikatakan bahwa Sega bersama dengan Ryu Ga Gotoku Studi berhasil menggarap dan mengembangkan game yang satu ini.Secara singkat, Ringo Shiina merupakan penyanyi asal Fukuoka, Jepang. Ia pertama kali memulai debutnya pada 1998 dengan judul lagu Koufukuron. Berkat lagu itu, Ringo bisa semakin terkenal, sehingga publisher dan developer game raksasa seperti Sega meminta dirinya untuk membuat karya dalam bentuk lagu untuk diputar pada game terbaru mereka.Secara singkat, game Like a Dragon: Infinite Wealth merupakan game lanjutan dari Like a Dragon. Jadi, game ini mengisahkan seorang Yakuza yang bernama Ichiban Kasuga, dan pada game keduanya ia telah keluar dari dunia Yakuza dan ingin mendapatkan hidup normal seperti orang pada umumnya.Hanya saja, layaknya seorang mantan Yakuza, pastinya terdapat segelintir orang yang ingin menjatuhkan dirinya, sehingga ia harus dipecat dari perusahaan tempat Kasuga bekerja. Jadi, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan semua jejak Yakuza dari kehidupan yang sekarang.Kemudian, dalam game ini para pemain juga akan bertemu dengan salah satu tokoh legendaris, yakni Kazuma Kiryu. Ia merupakan seorang Yakuza legendaris dan juga sudah keluar dari dunia gelap tersebut. Kini, ia hanya ingin menikmati sisa hidupnya sebagai orang biasa.Bagi para pemain yang ingin bermain Like a Dragon: Infinite Wealth, maka bisa menggunakan platform Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, dan juga PC.