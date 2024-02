Like a Dragon: Infinite Wealth, Alur Cerita dan Mekanisme Maksimal

Advertisement

Platform PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Developer Ryu Ga Gotaku Studio Publisher SEGA Tanggal Rilis 25 Januari 2024 Genre RPG, Adventure, Action

9 Like a Dragon: Infinite Wealth Plus Alur cerita bagus

Mekanisme Turn Based tidak membosankan

Grafis bagus

Banyak toko dari dunia nyata

Beredar aktivitas menarik

Dondoko Island Minus Harus Beli Deluxe Edition agar dapat New Game+

Jakarta: Sega memang menjadi salah satu developer sekaligus publisher yang cukup sering menghadirkan game-game unggulan, salah satunya adalah Like a Dragon: Infinite Wealth. Bahkan, game tersebut memang menjadi salah satu game yang juga ditunggu oleh sebagian besar komunitas gamer dunia.Secara singkat, ini merupakan lanjutan dari Yakuza: Like a Dragon. Jadi, memang bagi para penggemar Ichiban Kasuga yang sudah penasaran dengan kelanjutan kisahnya bisa memainkan Like a Dragon: Infinite Wealth.Kemudian, game terbaru ini mengisahkan Ichiban Kasuga yang sudah meninggalkan dunia Yakuza, dan ingin mendapatkan kehidupan seperti manusia normal pada umumnya. Namun, selang beberapa lama menjadi pekerja di sebuah pusat layanan pencari kerja di Jepang, Kasuga mendapatkan berita yang tidak mengenakan, sehingga pihak perusahaan harus mengeluarkan Kasuga.Menurut saya ini menjadi salah satu game Yakuza yang memiliki alur cerita cukup baik dalam pengeksekusiannya. Walaupun menghadirkan cutscene yang sangat banyak, tetapi selama bermain Like a Dragon: Infinite Wealth kami saya tidak merasa bosan. Hal ini sendiri didasari dari kisah dan adegan yang menarik.Bukan game Yakuza jika tidak menghadirkan pertarungan melawan musuh. Ia menghadirkan sistem bertarung yang sama seperti seri Kasuga sebelumnya, Turn Based. Jadi, kamu akan secara bergiliran untuk melakukan pertarungan melawan musuh, atau bergantian bersama dengan party.Kemudian, kamu juga bisa melakukan beberapa skill khusus yang dimiliki oleh karakter yang digunakan. Pastinya, layaknya sebuah pertarungan Turn Based, kamu juga akan menemukan beberapa karakter yang memiliki role berbeda. Mulai dari Fighter, Grapple, hingga Support. Maka dari itu, kamu wajib untuk mengenal tipe-tipe karakter yang ada dalam party yang kamu gunakan.Terdapat beberapa karakter yang memiliki trait unik, salah satunya adalah Kazuma Kiryu. Ia merupakan salah satu karakter legendaris dari game Yakuza sebelumnya. Bahkan, Kiryu menjadi karakter yang sangat digemari oleh para pemain atau gamer.Mengapa Kiryu unik? Karena ia merupakan satu-satunya karakter yang bisa mengubah gaya bertarungnya. Kamu bisa mengubah Kiryu menjadi seorang Grapple, dna juga Fighter. Maka dari itu, kamu bisa menyesuaikan cara bertarung Kiryu dengan musuh yang dilawan.Untuk segi grafis sendiri, game ini menghadirkan grafis yang juga lebih ditingkatkan dari game sebelumnya. Jadi, bisa dikatakan Like a Dragon: Infinite Wealth menjadi game dari serial Yakuza dengan tampilan grafis yang cukup menakjubkan.Bahkan, saat sedang cutscene dan juga saat sedang gameplay, kami tidak bisa membedakan antara keduanya. Mengingat, sebagian besar game biasanya menghadirkan grafis yang cukup berbeda ketika sedang cutscene dan juga saat sedang gameplay. Maka dari itu, game ini bisa kami katakan menjadi game dengan grafis yang dirancang dan dieksekusi dengan maksimal.Kemudian, salah satu yang ditonjolkan dari game ini adalah Dondoko Island. Jadi, Kasuga pada akhirnya berniat untuk membuat sebuah resort yang ada pada kawasan Hawaii. Maka dari itu, kamu bisa mengelolah Dondoko Island layaknya game besutan Nintendo, Animal Crossing.Jadi, bisa dikatakan fitur Dondoko Island menjadi salah satu hal yang memberikan pengalaman baru kepada para pemainnya. Bahkan, kamu bisa melakukan kustomisasi dari tata letak bangunan di Dondoko Island. Dengan begitu, kamu diberikan banyak kebebasan dalam mengatur Dondoko island.Salah satu yang mencuri perhatian kami adalah banyaknya toko-toko yang kerap kita temukan memang merupakan toko asli. Salah satunya adalah toko atau restoran Yoshinoya. Bahkan, Sega juga mengumumkan bahwa kamu juga bisa menemukan beberapa toko asli dari Hawaii yang sudah melakukan kerjasama untuk game yang satu ini, salah satunya adalah ABC Store.Hadirnya toko-toko tersebut memungkinkan kamu untuk membeli berbagai item seperti makanan atau minuman, dan item-item tersebut bisa kamu gunakan untuk menambahkan HP atau MP selama kamu bertarung. Bahkan, beberapa item yang kita gunakan juga memang merupakan produk asli, salah satunya adalah brand kopi asal Jepang, Boss.Game ini menjadi salah satu game Yakuza yang menurut kami mempunyai pengeksekusian terbaik, walau dengan mekanisme Turn Based yang memang kurang digemari oleh sebagian besar gamer, tetapi Sega berhasil menghadirkan mekanisme bertarung yang cukup unik dan seru. Hal ini sendiri memang didasari dari berbagai animasi bertarung yang bervariasi dan terkadang mengundang tawa.Like a Dragon: Infinite Wealth memang menjadi salah satu game Yakuza yang selalu memberikan kesan komedi, sehingga para pemain tidak selalu disuguhkan dengan konflik-konflik serius, tetapi juga terdapat beberapa substory yang lucu dan seru untuk dimainkan.Bagi para pemain yang memang belum pernah mengikuti game Yakuza sebelumnya, maka bermain game ini juga tidak terlalu merasa bingung, karena pada alur cerita dijelaskan sedikit atau secara singkat terkait tragedi yang terjadi pada game sebelumnya. Maka dari itu, bagi para pemain baru masih bisa mampu untuk mengikuti cerita yang disuguhkan pada Like a Dragon: Infinite Wealth.