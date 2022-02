Daftar Lengkap Cheat The Sims 4 PC, Mac, PS 4, dan Xbox One

Cara menggunakan cheat The Sims 4

PC : tekan dan tahan tombol CTRL, Shift, dan tekan C

Mac: tekan dan tahan tombol Command, Shift, dan C

PS 4: tekan dan tahan semua tombol L dan R secara bersamaan

Xbox One: tekan dan tahan semua tombol L dan R secara bersamaan.

Daftar Cheat The Sims 4 PC, Mac, PS 4, dan Xbox One

1. Cheat uang

kaching: mendapatkan 1.000 uang

rosebud: mendapatkan 1.000 uang

motherlode: mendapatkan 50.000 uang

Money (jumlah angka): menambahkan uang sesuai yang angka yang inginkan

FreeRealEstate (on/off): semuanya gratis jika kamu menggunakan cheat ini di daerah terdekat atau dunia

sims.modify_funds + (jumlah angka): menambahkan uang sebesar angka yang diinginkan

sims.modify_funds - (jumlah angka): mengurangi uang sebesar angka yang diinginkan.

2. Cheat bangunan

bb.moveobjects: gabungkan objek dengan mengabaikan aturan penempatan

bb.ignoregameplayunlocksentitlement: unlock semua hadiah dari career (termasuk styled room)

bb.showhiddenobjects: membeli mode Debug (mendapatkan objek tambahan)

bb.showliveeditobjects: buka lebih dari 1000 ke dalam game (Anda harus mengaktifkan bb.showhiddenobjects sebelum cheat ini aktif)

Shift + ]: menambahkan ukuran objek

Shift + [: mengurangi ukuran objek

Klik atap dan tekan Shift + C: tambahkan lebih banyak opsi untuk memanipulasi atap.

3. Cheat skill karakter

stats.set_skill_level Major_Acting 10 = maksimalkan skill acting (The Sims 4 Get Famous)

stats.set_skill_level Major_Archaeology 10: maksimalkan skill archaeology (The Sims 4 Jungle Adventure)

stats.set_skill_level Major_Baking 10: maksimalkan skill baking (The Sims 4 Get to Work)

stats.set_skill_level Skill_Bowling 5: maksimalkan skill bowling (The Sims 4 Bowling Night Stuff)

stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10: maksimalkan skill cooking

stats.set_skill_level Minor_Dancing 5: maksimalkan skill dancing (The Sims 4 Get Together)

stats.set_skill_level Major_DJ 10: maksimalkan skill DJ (The Sims 4 Get Together).

stats.set_skill_level Major_Charisma 10: maksimalkan skill charisma

stats.set_skill_level Major_Comedy 10: maksimalkan skill comedy

stats.set_skill_level Major_Fishing 10: maksimalkan skill fishing

stats.set_skill_level Skill_Fitness 10: maksimalkan skill fitness

stats.set_skill_level statistic_skill_AdultMajor_FlowerArranging 10: maksimalkan skill flower arranging (The Sims 4 Season)

stats.set_skill_level Major_Gardening 10: maksimalkan skill gardening

stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10: maksimalkan skill gourmet cooking

stats.set_skill_level Major_Guitar 10: maksimalkan skill guitar

stats.set_skill_level Major_Handiness 10: maksimalkan skill handiness

?stats.set_skill_level Major_Herbalism 10: maksimalkan skill herbalism (The Sims 4 Outdoor Retreat)

stats.set_skill_level Major_Logic 10: maksimalkan skill logic

stats.set_skill_level Minor_Media 5: maksimalkan skill media production (The Sims 4 Get Famous)

stats.set_skill_level Major_Mischief 10: maksimalkan skill mischief

stats.set_skill_level Major_Bartending 10: maksimalkan skill mixology

stats.set_skill_level Major_Painting 10: maksimalkan skill painting

stats.set_skill_level Major_Parenting 10: maksimalkan skill parenting (The Sims 4 Parenthood)

stats.set_skill_level skill_Dog 5: maksimalkan skill pet training (The Sims 4 Cats & Dogs)

stats.set_skill_level Major_Photography 10: maksimalkan skill photography

stats.set_skill_level Major_Piano 10: maksimalkan skill piano

stats.set_skill_level Major_PipeOrgan 10: maksimalkan skill pipe organ (The Sims 4 Vampires)

stats.set_skill_level Major_Programming 10: maksimalkan skill programming

stats.set_skill_level Major_ResearchDebate 10: maksimalkan skill research and debate (The Sims 4 Discover University)

stats.set_skill_level Major_Robotics 10: maksimalkan skill robotic (The Sims 4 Discover University)

stats.set_skill_level Skill_Hidden_TreadMill 5: maksimalkan skill rock climbing (ini adalah skill rahasia) (The Sims 4 Fitness Stuff)

stats.set_skill_level Major_RocketScience 10: maksimalkan skill rocket science

stats.set_skill_level Minor_LocalCulture 5: maksimalkan skill selvadorian culture (The Sims 4 Jungle Adventure)

stats.set_skill_level Major_Singing 10: maksimalkan skill singing

stats.set_skill_level Hidden_Skating 5: maksimalkan skill skating

stats.set_skill_level VampireLore 15: maksimalkan skill vampire lore

stats.set_skill_level Major_Vet 10: maksimalkan skill vet.

stats.set_skill_level Major_VideoGaming 10: maksimalkan skill video gaming

stats.set_skill_level Major_Violin 10: maksimalkan skill violin

stats.set_skill_level Major_Wellness 10: maksimalkan skill wellness

stats.set_skill_level Major_Writing 10: maksimalkan skill writing

stats.set_skill_level retail_workethic 5: maksimalkan skill workethic

stats.set_skill_level retail_maintenance 5: maksimalkan skill maintenance

stats.set_skill_level retail_sales 5: maksimalkan skill retail.

4. Cheat skill anak

stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity 10: maksimalkan skill creativity untuk anak

stats.set_skill_level Skill_Child_Mental 10: maksimalkan skill mental untuk anak

stats.set_skill_level Skill_Child_Motor 10: maksimalkan skill motor untuk anak

stats.set_skill_level Skill_Child_Social 10: maksimalkan skill social untuk anak.

Jakarta: The Sims 4 merupakan permainan simulasi kehidupan yang tergolong cukup anyar dan banyak dimainkan. Hingga saat ini pun, EA dan Maxis masih terus memberikan konten atau ekspansi baru untuk The Sims 4.Bermain The Sims 4 dapat membuat pemainnya menghabiskan waktu cukup lama dengan membangun rumah, mengatur aktivitas, dan kehidupan karakternya. Tentu The Sims 4 juga menghadirkan kumpulan cheat yang bisa membantu bermain secara maksimal.Sebelum dapat menggunakan cheat, Anda harus memunculkan cheat console terlebih dahulu. Setiap platform The Sims 4 punya cara berbeda untuk mengaktifkan cheat console itu, yakni:Ada beberapa cheat yang memerlukan perintah "testingcheats true" atau "testingcheats on" terlebih dahulu agar bisa mengaktifkan cheat. Nantinya akan ada pemberitahuan cheat telah aktif dengan "Cheats are enabled".Anda juga bisa mematikan cheat dengan cara menuliskan "testingcheats false" atau "testingcheats off" di kolom cheat console.