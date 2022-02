Cara Top-Up Primogem Genshin Impact Demi Karakter Baru, Yae Miko

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pada tanggal 16 Februari game Genshin Impact akan menerima update besar. Di sini akan digelar event baru sekaligus kehadiran karakter baru untuk didapatkan yaitu Yae Miko lewat fitur gacha atau Wish.Tentu saja event ini tidak boleh dilewatkan, apalagi Genshin Impact juga bakal menggelar rerun banner atau mengulang pilihan gacha dari karakter Raiden Shogun dan Sangonomiya Kokomi. Makanya gamer Genshin Impact harus menyiapkan cukup banyak Primogem.Primogem adalah salah satu currency item yang digunakan untuk ditukarkan menjadi Intertwined Fate dan Acquaint Fate yang bakal digunakan pada Wish atau sistem gacha di dalam game. Di fitur Shop tersedia pilihan untuk menukarkan 160 Primogem menjadi satu Intertwined Fate atau Acquaint Fate.Primogem sendiri bisa didapatkan lewat reward atau hadiah saat menyelesaikan berbagai misi. Namun pasti sulit untuk gamer mengumpulkan Primogem dalam waktu cepat menjelang event Yae Miko dan rerun banner Raiden Shogun.Ada satu cara yang bisa dilakukan gamer Genshin Impact untuk mendapatkan Primogem dengan cepat yaitu lewat top up Primogem, caranya dengan membeli menggunakan uang asli. Namun bukan membeli Primogem melainkan Genesis Crystal.Genesis Crystal adalah alat tukar atau currency di dalam game Genshin Impact dan hanya bisa dimiliki dengan cara membeli. Bagaimana cara top up Primogem di Genshin Impact atau membeli Genesis Crystal?1. Di dalam game Genshin Impact, pilih ikon Wish di sisi kanan atas layar.2. Di tampilan banner Wish pilih menu Shop di bagian kiri bawah.3. Kemudian pilih menu Crystal Top-Up yang ada di sisi sebelah kiri.4. Anda akan diberikan pilihan jumlah top up Genesis Crystal dan harga dalam mata uang Rupiah.5. Pilih salah satu yang diinginkan, kemudian akan muncul halaman transaksi dari Google Play Store.6. Di menu pembayaran yang muncul pilih tanda panah “>” yang ada di atas tombol hijau betuliskan buy atau beli.7. Nanti akan muncul menu berisi pilihan metode pembayaran atau payment methods.8. Geser ke bawah menu tersebut untuk memilih cara yang lain selain potong pulsa seperti menggunakan Gopay, ShoppePay, Dana, Doku, kartu kredit atau debit, hingga pembayaran lewat Alfamart dan Indomaret.Setelah proses pembayaran selesai dan jumlah Genesis Crystal sudah bertambah kini gamer harus menekan tanda tambah “+” di bagian jumlah Primogem. Di sini akan ditawarkan pilihan untuk menukarkan (exchange) Genesis Crystal menjadi Primogem.