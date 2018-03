Alasan Mengapa Es Krim Rasa Anggur Jarang Ditemukan

(Jika menggunakannya pada industri kecil atau industri rumahan dimana anggur yang digunakan tidak terlalu banyak mungkin masih bisa dilakukan. Namun untuk industri skala besar, hal tersebut cukup rumit. Foto: Courtesy of 9seo.org)

Anggur adalah salah satu rasa yang cukup sering dijadikan tambahan rasa untuk makanan. Misalnya saja untuk tambahan rasa pada permen, rasa anggur merupakan salah satu rasa yang cukup umum.Namun, rasa anggur mungkin akan cukup jarang ditemui pada es krim. Sebenarnya, ada alasan mengapa kebanyakan produsen es krim jarang menggunakan anggur sebagai salah satu tambahan rasa pada es krim buatan mereka.Pada dasarnya, anggur memiliki kandungan air yang tinggi, itulah sebabnya mengapa memakannya secara utuh adalah cara mudah untuk tetap terhidrasi. Tetapi itu juga berarti ketika Anda membekukan anggur untuk membuat es krim, maka anggur-anggur tersebut akan berubah menjadi potongan es.Anggur-anggur yang membeku tersebut sangat cocok untuk dibuat es krim stik atau popsicles, namun tidak cocok untuk es krim yang umumnya memiliki tekstur yang halus dan lembut.(Baca juga: 5 Perbedaan Es Krim dengan Gelato Ditambah lagi, dengan tetap mempertahankan kulit anggur akan merusak tekstur, tetapi mengupas kulit anggur akan menghilangkan sebagian besar rasa dari anggur-anggur tersebut, menurut buku Why Do Pirates Love Parrots?: An Imponderables Book.Jika menggunakannya pada industri kecil atau industri rumahan dimana anggur yang digunakan tidak terlalu banyak mungkin masih bisa dilakukan. Namun untuk industri skala besar, hal tersebut cukup rumit."Mungkin ada beberapa produsen es krim yang tetap akan membuat es krim anggur namun dengan menggunakan rasa tambahan dari anggur, bukan menggunakan anggur asli dalam pembuatannya," ujar Sean Greenwood, perwakilan Public and Relations dari Ben & Jerry.Perusahaan es krim terkenal, Ben&Jerry sendiri pernah mencoba untuk membuat es krim rasa anggur namun mendapatkan penilaian yang tidak terlalu bagus dari tim penguji rasa di perusahaan mereka sehingga perusahaan tersebut tidak membuat es krim rasa anggur lagi.(TIN)