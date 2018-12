Survei: Pembersih Wajah Terbanyak Dipakai daripada Skincare yang Lain

(Menurut survei yang diadakan oleh ZAP Beauty Index, Facial Wash (pembersih wajah) merupakan produk perawatan kulit yang paling utama yang banyak dipakai. Foto: Ilustrasi. Dok. Noemi Macavei-Katocz/Unsplash.com)

Tentu saja selama ini wanita selalu terlihat menomorsatukan make up. Sebut saja pemakaian foundation, bedak, lipstik, pensil alis, dan lainnya.Namun, menurut survei yang diadakan oleh ZAP Beauty Index, yang berhasil menyurvei 17.889 responden dari beragam latar belakang mengatakan bahwa Facial Wash (pembersih wajah) merupakan produk perawatan kulit yang paling utama yang banyak dipakai.Sebesar 78,1 persen wanita menggunakan facial wash untuk membersihkan wajah mereka setiap harinya. Ini juga yang dirasakan oleh Nuky Nursantia, seorang sekretaris yang bekerja di bilangan Sudirman."Ke mana pun pergi, barang yang selalu saya bawa salah satunya adalah facial wash. Penting karena kalau wajah enggak dibersihkan dengan facial wash bisa kusam dan jerawatan karena kena debu, mungkin kena panas kalau lagi meeting keluar kantor, dan lainnya. Yang pasti sabun pembersih wajah ini khusus enggak sama dengan sabun bagian tubuh lainnya," ujar ibu empat anak ini.Rutinitas harian kedua teratas yang dipakai wanita Indonesia adalah pelembap. Sebanyak 47,6 persen dari total responden mengatakan bahwa pelembap jadi barang terpenting kedua yang selalu dipakai.(Baca juga: Survei: Makin Dewasa, Kulit Putih Makin Kurang Penting bagi Perempuan Indonesia Ima, seorang ibu muda di kawasan Kedoya juga mengatakan bahwa semalas-malasnya bermake up, ia selalu memakai moisturizer (pelembap)."Dengan punya anak yang masih bayi terkadang memakai make up sudah tidak seheboh dulu lagi ya, tapi menurut saya memang paling penting sebelum keluar rumah memakai pelembap. Biar enggak memakai bedak, asal pakai pelembap rasanya nyaman deh muka. Kalau sedang repot dengan baby dan terburu-buru, langsung pakai saja pelembap langsung berangkat deh, selesai," tambahnya lagi.Duduk di posisi ketiga produk perawatan wajah yang paling banyak digunakan oleh wanita Indonesia adalah toner.Toner menurut Dr Alicia Zalka, seorang dokter spesialis kulit asal Yale, Amerika mengatakan bahwa toner bisa berguna untuk menyeimbangkan pH, menghidrasi kulit, menambah lapisan proteksi pada kulit, mengencangkan pori-pori, juga sekaligus sebagai detoksifikasi sehingga kulit bisa lebih sehat.Dua produk skincare terbawah dari survei adalah serum (31,1 persen) dan eye cream (16,7 persen).Hal ini mungkin senada dengan apa yang dikatakan oleh Kenia, profesional muda yang sering juga merawat kecantikannya."Serum wajah dan krim mata memang penting sih buat kecantikan yang paripurna, tapi biasanya harganya lumayan jika dibandingkan dengan produk skincare lainnya. Jadi, kalau dari beberapa teman saya saja yang pakai krim mata dan serum cuma dua," ujar wanita berkacamata ini.Dalam survei yang sama juga ditemukan beberapa produk yang ternyata paling jarang digunakan oleh wanita Indonesia (setiap hari). Antara lain yaitu Facial Scrub (0,1%), Acne Cream (0,3%), Sunscreen (3,8%), Face Oil (6,3%), dan Treatment-booster, ampoule (9,9%).(TIN)