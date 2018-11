Pagelaran Fashion Show Evolusia 2018 Tampilkan Tema "Serenity"

(Evolusia merupakan sebuah ajang fashion show tahunan yang dilaksanakan oleh Program Studi D-III Seni Rupa dan Desain, Universitas Kristen Maranatha. Foto: Dok. Universitas Kristen Maranatha)

"/>Evolusia merupakan sebuah ajang fashion show tahunan yang dilaksanakan oleh Program Studi D-III Seni Rupa dan Desain, Universitas Kristen Maranatha.Memasuki tahun kedelapan, penyelenggaraan Evolusia kali ini berlangsung mulai dari tanggal 15 November 2018 dengan berbagai rangkaian acara berupa culinary bazaar, seminar Korea Fashion Trend oleh Keimyung University, Korea Selatan, dan pameran yang terbuka untuk umum.Puncak acara graduation fashion show pada tanggal 16 November 2018 lalu menampilkan 57 hasil karya desainer dengan lebih dari 200 busana. Jumlah ini jauh lebih banyak, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.“Menanggapi jumlah tersebut, kami pun mencoba menciptakan trend tersendiri untuk Evolusia tahun ini,” ucap Yosepin Sri Ningsih, M.Ds. selaku koodinator acara.Berlangsung di Ruang Auditorium Prof. Dr. P. A. Surjadi, M.A., Gedung B Universitas Kristen Maranatha, acara dihadiri berbagai kalangan yang ingin melihat hasil karya para mahasiswa.Evolusia 2018 mengambil tajuk “Serenity” yang merupakan kulminasi dari tahun-tahun sebelumnya.Terbagi menjadi empat tema, yaitu Unity, Movement, Earth, dan Connected di mana fenomena sosial budaya yang terjadi di dunia setahun belakangan ini menjadi sumber inspirasi dari tema tahun ini.Yosepin menambahkan bahwa seluruh hasil karya dibalut untuk memberikan rasa damai, rasa aman, juga adaptasi untuk isu-isu yang saat ini beredar.(Baca juga: Baju yang Tepat untuk Si Pinggul Besar Graduation Fashion Show kali ini turut menampilkan tiga karya desainer yang diperuntukan untuk anak-anak dalam Kids Collection.D-III Seni Rupa dan Desain merupakan salah satu program pendidikan vokasi di bidang fashion desain di dalam Fakultas Seni Rupa dan Desain yang berada di Universitas Kristen Maranatha selain Program Studi S-1 Seni Rupa Murni, S-1 Desain Komunikasi Visual, dan S-1 Desain Interior.Dekan FRSD, Irena Vanessa G., S.T., M.Com menjelaskan kurikulum di Seni Rupa Desain tidak hanya mengutamakan konsep, tetapi juga mampu mengkreasikannya.“Kita melengkapi mahasiswa dengan skill, membuat karya-karya fesyen bukan hanya membuat baju, tapi dilengkapi dari jewelry hingga persepatuan juga diajarkan,” ungkap Irena.Lalu mulai tahun ini juga diadakan kerja sama dengan Keimyung University bagi mahasiswa Seni Rupa Desain Maranatha untuk melanjutkan pendidikannya dengan program gelar 3+1 (Bachelor of Fine Arts) dan 3+1+1,5 (BFA + Master of Arts in Design) di Departemen Fashion Design.Ketua Prodi D-III Seni Rupa dan Desain, Isabella Isthipraya, M.Ds juga menegaskan bahwa Evolusia adalah sebuah program fashion show yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Bandung secara maksimal dan profesional.“Keikutsertaan kita pada Indonesia Fashion Week di Jakarta merupakan suatu pencapaian yang telah menambah kepercayaan diri kita untuk mengadakan Evolusia menjadi lebih baik lagi,” tegasnya dalam press conference.Salah satu hasil karya mahasiswa tingkat akhir yang ditampilkan adalah karya Adriani Putri Permana.Terinspirasi dari palung terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana, koleksi yang ditampilkan merupakan semi kultur sehingga banyak menggunakan karya tangan seperti teknik sablon, lukis di atas kain, dan sebagainya yang membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup lama.Dimulai sejak tahun 2011, penyelenggaraan Evolusia menjadi sebuah momen penting bagi para mahasiswa tingkat akhir untuk menunjukkan kepada publik hasil karyanya.Juga melibatkan seluruh mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain di dalam persiapan dan saat acara berlangsung, sehingga mereka belajar bekerja sama dan dapat mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia profesional.Keterlibatan mereka dalam acara ini juga membuka jalan untuk berkarier dalam industri fesyen, maupun industri kreatif lainnya.(TIN)