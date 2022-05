Polri Bakal Perpanjang Waktu Sistem One Way di Tol

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bakal memperpanjang waktu penerapan sistem satu arah ( one way ) di ruas tol. Itu untuk mencegah kepadatan lalu lintas pada puncak arus balik Lebaran 2022.Dia menerangkan perubahan strategi rekayasa lalu lintas itu melihat kondisi arus lalu lintas di ruas jalan tol. Terutama arus balik ke Jakarta yang mengalami peningkatan signifikan."Maka ada kemungkinan bahwa akan dilakukan perpanjangan waktu one way," kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 7 Mei 2022.Berdasarkan tinjauan langsung di Tol Cikampek Utama (Cikatama) KM 70, Sabtu, 7 Mei 2022, Sigit mengungkapkan volume kendaraan terus mengalami peningkatan. Pihaknya memprediksi malam ini jumlah kendaraan yang melintas mencapai 160 ribu per jam dan akan terus meningkat hingga esok hari."Tentunya angka-angka ini menjadi perhatian kami," kata Sigit.Ia mengungkap arus lalu lintas di Kalikangkung, Semarang, juga terjadi peningkatan mulai jam 15.00, 16.00, dan 17.00 WIB, hingga lebih dari 5.000 kendaraan. Sehingga kecenderungan akan berdampak pada 6 atau 7 jam kemudian di wilayah Cikatama."Oleh karena itu terkait evaluasi terhadap fluktuasi kenaikan angka-angka tersebut terus kami lakukan bersama," ujar dia.Baca: Pemudik yang Kembali ke Pulau Jawa Via Bakauheni Baru 40% Mantan Kabareskrim Polri itu menambahkan khusus untuk satu arah sampai di KM 28 atau sampai di KM 3.500 Halim masih disesuaikan dengan melihat kondisi di lapangan. Rekayasa lalu lintas ini, kata Sigit, dilakukan secara situasional, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi setiap waktu."Namun demikian perkembangannya tentu akan disesuaikan dengan tingkat kepadatan arus balik yang akan kita hadapi malam hari ini dan besok," terang dia.Sigit menambahkan jajaran Polri terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan rekayasa lalu lintas. Termasuk melakukan evaluasi sekaligus penyesuaian perpanjangan waktu satu arah.Sigit juga mengimbau masyarakat untuk terus memperbaharui informasi terkini soal kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Dia meminta seluruh jajarannya untuk terus menyebarkan informasi terbaru soal penanganan arus balik kebaran kepada masyarakat.(LDS)