Pantau Jalur Pantura, Menko PMK: Relatif Lancar

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy meninjau pos pemantauan dan pos bersama mudik lebaran 2022 di Exit Tol Setono jalur Pantai Utara (Pantura) Pekalongan, Jumat, 6 Mei 2022. Muhadjir memantau langsung bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi."Kami melakukan kunjungan ke Pekalongan untuk meninjau pergerakan yg ada di jalur Pantura. Kita lihat di pantura relatif lancar. Alhamdulillah, ini merupakan suatu ikhtiar kita bersama," ujar Muhadjir, melansir Mediaindonesia.com, Jumat, 6 Mei 2022.Dia mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa hal untuk mengantisipasi pergerakan puncak arus balik lebaran di jalur Pantura. Dia menyebut puncak arus balik diprediksi terjadi pada 6 Mei-8 Mei 2022.Baca: Arus Balik Kendaraan Via GT Bakauheni Selatan Mulai Ramai "Salah satunya itu penerapan one way. Maka dari itu masyarakat yang akan pulang dari kampung halaman diharapkan tidak menunggu puncak arus mudik. Agar perjalanan terasa lebih nyaman sampai ke kediaman masing-masing," kata Muhadjir.Sistem one way arus balik GT Kalikangkung ke KM 47 diberlakukan mulai jam 2 siang, Jumat, 6 Mei 2022. One way diberlakukan hingga Minggu, 8 Mei 2022.(LDS)