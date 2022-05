Lalu Lintas di Simpang Susun Cawang, Cikunir, dan GT Kalimalang dialihkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Arus lalu lintas (lalin) di simpang susun Cawang, Gerbang Tol (GT) Kalimalang 2 dan simpang susun Cikunir arah Cikampek dialihkan akibat dampak pemberlakuan one way di Tol Jakarta-Cikampek. Pengalihan arus lalu lintas dimulai pukul 00.15 WIB."Sebagai dampak pemberlakuan one way dari arah Tol Jakarta-Cikampek mencapai KM 03+500, atas diskresi Kepolisian dilakukan rekayasa, yaitu pengalihan lalu lintas di simpang susun Cawang, Gerbang Tol (GT) Kalimalang 2 dan simpang susun Cikunir arah Cikampek," ujar Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road, Irra Susiyanti, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 7 Mei 2022.Penutupan dilakukan di tiga titik lokasi yang menuju Tol Jakarta-Cikampek, yaitu kilometer (KM) 00+400 B Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit (dari Semanggi arah Cawang/Cikampek), KM 00+200 B Ruas Tol Cawang-Tanjung Priok-Pluit yang dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada/CMNP (dari Priok arah Cawang/Cikampek), dan on ramp UKI (dari arteri Cawang/UKI arah Cikampek via tol).Pengguna jalan tol dari arah Semanggi/Cawang yang akan menuju Cikampek dialihkan ke arah Cawang-Tanjung Priok-Pluit (CMNP) dan ke arah Jagorawi. Sedangkan, pengguna jalan tol dari arah Jatinegara/Rawamangun dialihkan ke arah Cawang-Tomang-Pluit dan ke arah Jagorawi.Baca: 563 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek Lewat 4 Gerbang Tol Pengalihan lalu lintas dari Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) E menuju ke Cikampek dilakukan dengan menutup GT Kalimalang 2. Pengalihan lalu lintas yang akan masuk GT Kalimalang 2 Ruas Tol JORR arah Cikampek dimulai pukul 07.15 WIB. Pengguna jalan yang akan menuju Cikampek dialihkan melalui jalan arteri Kalimalang.Kemudian, petugas menutup ramp KM 45+200 A simpang susun Cikunir (dari Jati Asih arah Cikampek) mulai pukul 00.53 WIB. Pengguna jalan dialihkan ke arah Rorotan/Tanjung Priok.Lalu, penutupan ramp KM 46+200 B simpang susun Cikunir (dari Rorotan arah Cikampek) mulai pukul 00.53 WIB. Pengguna jalan dialihkan ke arah Jatiasih/Taman Mini.Selain itu, petugas memberlakukan rekayasa pada GT Cikunir 1, yang seharusnya digunakan untuk transaksi dari arah Cawang, digunakan untuk transaksi dari jalur one way untuk pembayaran tol ruas JORR arah Rorotan maupun Jatiasih.Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, pihak Jasa Marga bersama Kepolisan telah memasang rambu-rambu dan menempatkan petugas pengaturan lalu lintas di lokasi pengalihan arus.Jasa Marga mengimbau pengguna jalan selalu berhati-hati dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu, dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Informasi dan pelayanan lalu lintas dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080.