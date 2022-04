Gage dan One Way Diklaim Efektif Mengurai Kemacetan di Tol Cikampek-Kalikangkung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memantau langsung penerapan rekayasa lalu lintas (lalin) arus mudik dengan sistem ganjil genap (gage) dan one way dari Tol Cikampek KM 47 hingga Tol Kalikangkung KM 414. Dia menyebut kebijakan itu efektif mengurangi kemacetan."Kemacetannya masih bisa dihindari. Laporannya pada saat one way dibuka dimulai jam 17.25 WIB untuk kepalanya (rombongan pengendara paling depan saat diberlakukannya one way) dalam waktu tiga setengah jam sudah sampai di Tol Kalikangkung," kata Listyo dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 April 2022.Padahal, kata dia, Jasa Marga melaporkan volume kendaraan yang melintas di jalan Tol Cikampek terus mengalami peningkatan. Namun, kepadatan lalu lintas dapat teratasi dengan sistem ganjil genap dan one way tersebut.Listyo menekankan kepolisian bersama pihak terkait tak cepat berpuas diri. Polri dan stakeholder terkait akan terus mengevaluasi demi mempertahankan kelancaran lalu lintas dan memperbaiki kekurangan atas pengendalian arus mudik Lebaran 2022 tersebut."Jadi ini akan kita evaluasi terus, harapan kita prediksi puncak arus mudik yang kemarin kita perkirakan terjadi kemacetan yang luar biasa tentunya dengan rekayasa one way ini kita harapkan betul-betul bisa mengurai dan membuat masyarakat yang mudik betul-betul bisa nyaman karena kemacetannya bisa kita kurangi," ujar Tribrata (TB) 1 itu.Baca: Banyak Kendaraan Lolos, Polisi Bakal Saring Gage di Gerbang Tol Dia juga berharap dengan adanya evaluasi rutin dapat memaksimalkan pengendalian arus lalu lintas di ruas jalan arteri dan alternatif. Sebab, jalan non tol itu juga berpotensi padat dengan membeludaknya aktivitas masyarakat."Karena memang di bawah tentunya akan banyak pasar tumpah dan kegiatan-kegiatan masyarakat lain. Sehingga, baik di jalan tol maupun arteri semuanya bisa digunakan," ucap eks Kabareskrim Polri itu.Listyo menuturkan dari data rekapitulasi di H-4 lebaran tercatat sudah ada 52 ribu kendaraan melintas di Tol Cikampek. Rata-rata per jamnya mencapai angka 5.000 kendaraan.Dia menyebut one way dan ganjil genap akan kembali diberlakukan kepolisian dan pihak terkait hari ini. Namun, kali ini kendaraan yang boleh melintas adalah berpelat ganjil. Kebijakan ini mulai diterapkan pukul 07.00-24.00 WIB."Terima kasih dan laksanakan kegiatan pengamanan arus mudik dengan sebaik-baiknya. Kita kawal proses masyarakat yang akan melaksanakan mudik, supaya betul-betul bisa lancar sesuai dengan moto kita 'Mudik Sehat dan Mudik Nyaman'," kata jenderal bintang empat itu.(JMS)