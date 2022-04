Cuti Bersama Dimulai, Pergerakan Kendaraan Pemudik Diprediksi Lebih Membludak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi pergerakan kendaraan pemudik membludak pada H-3 Lebaran 2022 atau Jumat, 29 April 2022. Sebab, cuti bersama dimulai hari ini."Diprediksi lebih tinggi, lihat saja polanya terus meningkat trennya," kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati di Gedung Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis, 28 April 2022.Adita mengatakan berdasarkan data dari PT Jasa Marga, tren peningkatan arus mudik terjadi sejak H-7 lebaran atau Senin, 25 April 2022. Dia mencontohkan untuk kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) sejumlah 951.758.Kepadatan kendaraan di sejumlah ruas tol akan diantisipasi melalui kebijakan rekayasa lalu lintas (lalin). Rekayasa lalin itu ditentukan melalui diskresi Polri di lokasi.Baca: Gage dan One Way Diklaim Efektif Mengurai Kemacetan di Tol Cikampek-Kalikangkung Rekayasa lalin tersebut meliputi contra flow (lawan arus), pembatasan kendaraan melalui pelat ganjil genap (gage), one way (satu arah), dan pelarangan dari truk sumbu tiga untuk masuk ke jalan tol. Kebijakan itu dilakukan hingga H-1 lebaran."Korlantas Polri sudah jelas bahwa 28, 29, 30 April, dan 1 Mei akan dilakukan rekayasa setidaknya gage dan one way," ucap Adita.(JMS)