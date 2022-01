Populer Properti, Tips Beli Rumah Bekas hingga Rencana Pemerintah Bangun 2 Juta Rumah

1. Tips Beli Rumah Bekas, Periksa Legalitas hingga Fisik Bangunan

Jakarta: Beberapa berita di kanal properti Medcom.id menjadi sorotan pembaca. Di antaranya tips beli rumah bekas hingga pemerintah bakal bangun 2 juta rumah per tahun.Berikut tiga berita terpopuler properti Medcom.id pada Senin, 24 Januari 2022:Saat membeli rumah baru atau seken, ada banyak pertimbangan yang perlu Anda pikirkan dengan matang. Membeli rumah membutuhkan komitmen tinggi yang butuh persiapan.Khusus untuk rumah sekunder atau seken, memeriksa legalitas dokumen sebelum membeli adalah keharusan. Ada banyak hal yang perlu diperiksa terlebih dahulu agar tak menyesal di kemudian hari.Ahli Properti dan Pembiayaan Pinhome Vina Yenastri membagikan beberapa poin penting saat membeli properti seken.Baca selengkapnya di sini CEO dan Komisaris Crown Group Iwan Sunito mengungkapkan strateginya selama pandemi covid-19 melanda seluruh dunia. Menurutnya, pandemi telah membuat dirinya dan manajemen Crown Group berpikir ulang tentang strategi bertahan menghadapi gempuran yang sepertinya tak kunjung usai.Menurut pria kelahiran Surabaya tersebut, pandemi ini mulanya memang tak mudah. Namun, perlahan tapi pasti, covid-19 berhasil memaksa Crown Group keluar dari zona nyaman dan membuat aneka inovasi penting yang sebelumnya tidak terpikirkan."To be adaptive and try to innovate all the time. Adaptasi dan inovasi adalah sebuah keniscayaan, tinggal bagaimana diri kita sendiri, mau atau tidak untuk berubah? Sehingga pernyataan bisa atau tidak bisa menjadi tidak lagi relevan," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Januari 2022.Baca selengkapnya di sini Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mengevaluasi program pembangunan rumah. Sehingga Program Sejuta Rumah bisa tembus 1,5 hingga 2 juta per tahun.Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, ke depan pihaknya akan mengevaluasi pembangunan perumahan tidak hanya satu juta rumah."Hal itu dikarenakan menyesuaikan dengan backlog yang terus bertambah per tahun nya," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Januari 2022.Baca selengkapnya di sini