Jurus Crown Group Bertahan dari Gempuran Pandemi Covid-19

Tantangan dan strategi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Inovasi 2022

(KIE)

Jakarta: CEO dan Komisaris Crown Group Iwan Sunito mengungkapkan strateginya selama pandemi covid-19 melanda seluruh dunia. Menurutnya, pandemi telah membuat dirinya dan manajemen Crown Group berpikir ulang tentang strategi bertahan menghadapi gempuran yang sepertinya tak kunjung usai.Menurut pria kelahiran Surabaya tersebut, pandemi ini mulanya memang tak mudah. Namun, perlahan tapi pasti, covid-19 berhasil memaksa Crown Group keluar dari zona nyaman dan membuat aneka inovasi penting yang sebelumnya tidak terpikirkan."To be adaptive and try to innovate all the time. Adaptasi dan inovasi adalah sebuah keniscayaan, tinggal bagaimana diri kita sendiri, mau atau tidak untuk berubah? Sehingga pernyataan bisa atau tidak bisa menjadi tidak lagi relevan," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Januari 2022.Misalnya pada penghujung 2020, Crown Group berhasil melakukan transaksi penjualan lintas negara secara online dan real time."Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Crown Group. Bahkan semua dokumennya di otorisasi secara e-document, sesuatu yang belum pernah kami bayangkan sebelumnya," jelasnya.Selain menjadi lebih inovatif, covid-19 juga ternyata tidak menghalangi Crown Group untuk tetap produktif. Situasi lockdown tidak menghalangi tim Crown Group untuk tetap aktif berinteraksi baik kepada sesama anggota tim maupun calon klien melalui pemanfaatan teknologi daring."Bahkan produktivitas tim kami bisa lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi," ujar Iwan.Alhasil, Iwan merasa di balik tantangan berat yang dihadirkan covid-19, ada berkah tersembunyi sepanjang kita mau mengeksplorasinya. "Saya sendiri selalu berusaha melihat ke sisi lain yang lebih cerah, look at the brighter side. Dan kiranya cukup fair apabila kita mengatakan bahwa terkadang rintangan adalah sebuah berkah. Why? Karena dengan adanya rintangan kita bisa mendorong kemampuan kita secara optimal, push to the limit," katanya.Iwan juga mengaku awalnya merasakan sulitnya memimpin sebuah perusahaan multinasional saat pandemi terjadi. Akan tetapi, ternyata kondisi itu perlahan-lahan memudar, bahkan berganti menjadi perasaan yang lebih ringan."Mengapa? Because we trust each other. Dengan rasa saling percaya satu sama lain, bahkan bukan hanya pekerjaan yang menjadi lebih ringan, tim pun menjadi lebih solid dan kohesif. Awak Crown Group percaya dan yakin bahwa apa pun hambatannya, semua tantangan bisa dilalui bersama," ungkapnya.Belajar dari apa yang dihadapi, Iwan merasakan tantangan yang muncul dari pandemi covid-19 tidak selalu negatif. "Hambatan tidak lah selalu buruk. Kita mungkin terhambat sehingga harus mundur dua langkah ke belakang, namun pada akhirnya, kita mampu melakukan 10 langkah ke depan," ujarnya.Situasi saat ini, menurutnya, membuatnya teringat kembali pada 2007 ketika terjadi global financial crisis (GFC) yang memaksa mereka mengambil beberapa langkah mundur. Apa yang kemudian ternyata di luar dugaan.Crown Group tumbuh eksponensial pasca GFC dan ini semua dimungkinkan karena mereka mengambil beberapa langkah mundur ke belakang, merumuskan kembali strategi awal, serta mencoba terobosan-terobosan baru untuk diterapkan. Apabila GFC pada 2007 tidak terjadi, Iwan meyakini Crown Group tidak bisa menjadi seperti saat ini."Hal yang sama pun kini dirasakan. Di tengah suasana pandemi, Crown Group saat ini sukses menggarap proyek yang sedang dan akan dikerjakan senilai Rp50 triliun. Beberapa proyek hunian yang telah selesai dibangun bahkan terpilih menjadi yang terbaik di Australia, seperti Arc by Crown Group, Infinity by Crown Group, dan Waterfall by Crown Group," ungkapnya.Pada 2022 ini Iwan Sunito juga akan memperkenalkan sebuah platform investasi baru, OneCapital, yang didukung empat pilar usaha yaitu pengembangan, ritel, hotel, dan start-up."Dan dalam 5 tahun ke depan kami sudah merencanakan pembangunan hunian mixed-use di Melbourne, Brisbane, Los Angeles dan mungkin di negara kelahiran saya, Indonesia," ujar Iwan.Melihat apa yang telah dicapainya, Iwan merasa bersyukur. "Sebuah pencapaian yang mungkin beyond my wildest dream ketika pertama kali kami mendirikan Crown Group pada 1996 dengan proyek hunian awal senilai Rp280 miliar," katanya.Dia juga menyatakan ini semua tak akan pernah tercapai tanpa dukungan sebuah tim yang mampu bekerjasama dengan baik selama 25 tahun terakhir."Saya tidak pernah merasa ingin menjadi seorang atasan atau boss, namun saya lebih ingin dilihat sebagai seorang pemimpin untuk tim saya, keluarga saya. Menjadi seseorang yang mampu memberi dorongan moril, berfokus kepada potensi, mendengarkan anggota tim, memotivasi dan terus melakukan coaching kepada semua anggota tim," katanya.Filosofi ini, menurutnya terinspirasi pendiri Ford Motor Company, Henry Ford, yang mengucapkan "If someone is moving forward together, then success takes care of itself".Kembali ke perjalanan selama pandemi covid-19, Iwan meyakini di balik setiap tantangan, selalu terselip peluang. Persoalannya tinggal kembali pada mindset kita masing-masing."Kita tidak boleh putus asa, karena persistence breaks resistance. Tetaplah solid karena keberhasilan adalah buah dari kerja keras dan keuletan yang kita lakukan selama ini, karena pelajaran terpenting kehidupan yang pernah ajarkan kepada kita adalah bagaimana bangkit dari keterpurukan serta belajar dari kesalahan," ungkap Iwan.