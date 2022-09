Karawang Naik Kelas, Investasi Properti Makin Cerah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Sektor Ini Diyakini Berpotensi Dorong Pemulihan Ekonomi

(KIE)

Jakarta: Sektor properti di Karawang dinilai prospektif jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Realisasi investasi bahkan meningkat 111,16 persen menjadi Rp26,63 triliun pada 2021 yang berdampak terhadap kenaikan jumlah serapan tenaga kerja hingga ekspatriat.Marketing Director PT Agung Podomoro Land Tbk Agung Wirajaya mengatakan potensi Karawang naik kelas secara jangka panjang. Salah satu indikatornya adalah banyaknya ekspatriat dari berbagai negara seiring dengan realisasi investasi dari perusahaan kelas dunia di Karawang."Praktis kebutuhan akan hunian yang nyaman dan berkualitas makin dibutuhkan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 September 2022.Presiden Jokowi menyatakan Karawang memiliki peran sangat sentral sebagai akses dan pusat perekonomian baru di luar Jakarta. Untuk itu Agung Podomoro siap berkolaborasi dengan pemerintah Karawang dan pihak swasta lainnya untuk terus berinovasi properti dan memperkuat ekonomi Karawang.Marketing Director PT Agung Podomoro Land Tbk. Agung Wirajaya menjelaskan, Agung Podomoro telah mengembangkan produk properti yang menyesuaikan kebutuhan dan prospek jangka panjang di Karawang.Produk eksisting di Karawang seperti Kota Kertabumi dan Grand Taruma Commercial telah menjadi bagian dari solusi kawasan hunian dan bisnis modern.Sebagai perwujudan Karawang is The Future dan sejalan dengan momentum Hari Ulang Tahun Agung Podomoro yang ke-53 tahun, perusahaan memperkenalkan produk baru yakni Podomoro Parkland kawasan mandiri terintegrasi yang merepresentasikan Living in Style, kehidupan modern, elegan dan sophisticated.Kehadiran kawasan ini akan melengkapi ekosistem industri properti dan dapat meningkatkan outlook positif investasi properti di Karawang."Karawang is The Future adalah inisiasi besar yang Agung Podomoro hadirkan untuk menunjukkan komitmen kami dalam menghadirkan produk yang selalu adaptif dan solutif sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini," jelasnya.Agung menambahkan keputusan manajemen untuk memilih Karawang sebagai investasi properti karena kawasan ini didukung pembangunan infrastruktur yang masif. Peningkatan investasi di Indonesia termasuk Karawang akan serta merta meningkatkan harga properti di wilayah tersebut. Apalagi Kota Karawang akan menjadi kota metropolitan baru yang berada di tengah - tengah kota Megapolitan."Agung Podomoro meyakini, pengembangan produk properti Agung Podomoro di Karawang akan mendorong investasi properti di wilayah tersebut. Terbukti, setiap produk properti yang diluncurkan oleh Agung Podomoro selalu diminati pasar," kata Agung.Head Of Regional Marketing Podomoro Karawang Emil S Utomo menyampaikan salah satu bentuk konsistensi Agung Podomoro dalam membangun Karawang yakni dengan menghadirkan mahakarya baru yakni kawasan mandiri dan terintegrasi Podomoro Parkland.Kawasan ini didukung hunian hijau yang memiliki fasilitas mewah dan lengkap. Capital gain yang dihasilkan dari produk Agung Podomoro di wilayah Karawang cukup positif."Situasi ini mencerminkan bahwa nilai properti Agung Podomoro terus meningkat, jauh diatas rata-rata proyek properti yang berada di sekitarnya. Situasi ini terjadi karena produk propertinya berkonsep inovatif, berada di lokasi terbaik," ujar Emil.Kota Kertabumi Karawang dilakukan dengan dua konsep yakni Kertabumi Executive Residence (Keren) dan Kertabumi Commercial Estate (Kece). Kota Kertabumi juga akan menjadi representatif kawasan yang maju di Karawang.Salah satunya dari kolaborasi Agung Podomoro dengan Hyundai Andalan dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia lewat Peresmian Wall Mount Charger Mobil Listrik Pertama di Karawang.Sementara untuk Grand Taruma Commercial diproyeksikan menjadi area F&B terbesar yang sangat strategis & kawasan berbisnis yang nyaman. Tidak hanya itu, dengan konsep pedestrian dan lampu hias tematik Grand Taruma Commercial akan segera menjadi ikon baru di Kota Karawang.Pertumbuhan pesat industri logistik selama pandemi dijadikan peluang oleh Grand Taruma Commercial dan JNE Karawang. Kedua perusahaan berkolaborasi lewat pembukaan kantor cabang JNE di kawasan Grand trauma Commercial sebagai cabang terbesar di Karawang, Jawa Barat.Presiden Direktur Era Indonesia Darmadi Darmawangsa menilai, Karawang adalah wilayah sunrise properti dimana wilayah ini sangat prospektif sebagai pilihan investasi properti."Selain lokasi serta pasarnya yang strategis, pembangunan properti di Karawang sangat dibutuhkan sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam membangun infrastruktur yang masif di wilayah tersebut. Saya yakin prospek Karawang ini akan menjadikan properti di sana sangat layak investasi," ungkapnya.Menurut Darmadi, tren pembangunan ke arah timur juga sangat menjanjikan karena infrastruktur yang tersedia sangat mendukung konektivitas. Selain jalan tol juga sedang terus dibangun fasilitas transportasi umum lainnya terutama yang berbasis rel dan termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung."Tiga lokasi besar Jakarta Bogor Bandung bisa terkoneksi ke karawang untuk bisa menjadi central. Situasi ini juga akan mendukung pebisnis membuka marketnya disana dan memberikan nilai tambah," kata Darmadi.Darmadi melihat positifnya sektor properti meski di tengah kenaikan inflasi dan suku bunga acuan. Terlebih ada dukungan dari pemerintah terhadap sektor ini seperti tercermin dalam kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sampai dengan akhir September 2022."Apalagi untuk properti di kawasan yang sedang terus berkembang seperti di Karawang yang terus mendatangkan investasi serta memiliki UMR tertinggi kedua di Indonesia. Outlook properti di Karawang sangat positif dan bersifat jangka panjang," katanya.Darmadi juga menambahkan bahwa yang akan menjamin kenaikan properti itu bukan propertinya. Kenaikan properti sangatlah tergantung dari komitmen developer dalam memenuhi janjinya atas fasilitas dan waktu serah terimanya.