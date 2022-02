APLN Catat Marketing Sales Rp2,7 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mencatat marketing sales sebesar Rp2,7 triliun didukung dengan berbagai inisiatif dan inovasinya selama 2021. Pencapaian tersebut lebih tinggi daripada target tahun lalu sebesar Rp2 triliun."Keberhasilan tersebut juga menjadi bukti kemampuan perseroan dalam mengoptimalkan insentif pajak properti dari pemerintah selama 2021," kata Marketing Director Agung Podomoro Land Agung Wirajaya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 26 Februari 2022.Sebagai bagian dari pelaku Industri di Indonesia, langkah Agung Podomoro Land dalam membangun negeri telah dilakukan lewat ekspansi bisnis di wilayah Jawa maupun di luar Jawa. Upaya ini dinilai ikut menggerakkan perekonomian di kawasan properti yang dibangun, selain dari memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian dan properti."Komitmen kami sebagai pengembang adalah memprioritaskan kepuasan konsumen dengan menyediakan hunian dan properti yang memberikan rasa nyaman dan aman. Hal ini diwujudkan dengan percepatan pembangunan proyek yang terus kami lakukan secara berkesinambungan dan progresif," jelasnya.Percepatan pembangunan proyek-proyek properti ini juga menjadi strategi Agung Podomoro Land untuk ikut mendorong sektor bisnis lain yang terkait dengan sektor poperti , terutama bagi terciptanya lapangan kerja di tengah situasi yang dinamis akibat pandemi covid-19."Kami akan terus berinovasi untuk mengembangkan proyek existing yang saat ini sudah dinikmati oleh masyarakat. Kami juga menyadari bahwa sektor properti sangat strategis bagi sektor bisnis lainnya dengan potensi penciptaan lapangan kerja yang besar," ujar Agung.Atas kinerja tersebut, APLN meraih penghargaan Developer of The Year pada ajang bergengsi Indonesia Property & Bank Award (IPBA) XVI 2022. Dengan anugerah ini, APLN berkomitmen untuk senantiasa berinovasi mendukung kebangkitan industri properti dan pertumbuhan ekonomi Indonesia."Kami sangat bangga dan berterima kasih atas penghargaan sebagai Developer Of The Year di forum IPBA ini. Penghargaan ini menjadi salah satu bukti bahwa inisiatif dan inovasi Agung Podomoro Land untuk menjadikan sektor properti sebagai booster percepatan pemulihan ekonomi cukup berhasil," ungkapnya.Proyek-proyek properti Agung Podomoro Land juga meraih penghargaan pada Indonesia Property & Band Award (IPBA) XVI 2022 yakni Kota Podomoro Tenjo sebagai Most Prospective Township Project, Podomoro Golf View sebagai Best Superblock Project In Bogor Regency With Smart Living Concept, Kota Kertabumi Karawang sebagai Most Progressive Middle Up Class Housing Project in Karawang.Kemudian Podomoro City Deli Medan sebagai Best Superblock Project in Medan with Integrated Concept, Bukit Podomoro Jakarta sebagai Best Middle Up Class Housing Project in Jakarta with High Investment Prospective, Podomoro Park Bandung sebagai The Best Housing Facilities Home Resort, dan Orchard Park Batam sebagai Most Prospective Middle Up Class Housing Project in Batam.Chief Marketing Officer Bukit Podomoro Jakarta Zaldy Wihardja mengatakan keberhasilan Bukit Podomoro Jakarta meraih penghargaan ini semakin menunjukkan kualitas dan kepercayaan publik terhadap proyek properti terbaru Agung Podomoro Land ini. Padahal proyek ini baru diperkenalkan akhir 2021."Bukit Podomoro Jakarta akan terus bertumbuh sebagai kawasan properti yang prestisius dan prospektif dari sisi investasi di masa mendatang, dan penghargaan yang baru saja diraih mendorong kami untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam membangun hunian ekslusif dan premium di Jakarta," katanya.Sementara itu, Podomoro City Deli Medan yang meraih Best Superblock Project in Medan with Integrated Concept memperkuat eksistensi perseroan sebagai pelopor superblok di Indonesia. Terlebih proyek ini juga dilakukan di luar Jawa namun tetap didukung fasilitas yang mumpuni."Keberhasilan Podomoro City Deli Medan dalam meraih penghargaan ini makin memperkuat komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Utara untuk mendapatkan hunian terbaik dengan fasilitas terlengkap," ujar Assistant Vice President Marketing Podomoro City Deli Medan Yenti Lokat.Seluruh proyek properti Agung Podomoro Land dibangun dengan mengusung konsep Living in Style yang mencerminkan gaya hidup yang modern, elegan, dan sophisticated. Agung Podomoro Land memastikan seluruh kawasan propertinya dilengkapi dengan fasilitas terbaik yang akan memberikan pengalaman first class experience kepada penghuninya.