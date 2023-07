Tantangan Desainer Muda, Ciptakan Desain yang Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) , Arya Putra meraih gelar Designer of The Year dalam ajang AYDA International Awards 2022/23 di Vietnam. Arya menjadi pemenang dalam kompetisi desain berskala internasional dengan karya “Silih HUB" dalam kategori Desain Interior.Setelah melalui proses penjurian secara nasional, para kontestan maju ke babak Grand Final di mana mereka bertarung dengan kontestan lain yang berasal dari 16 negara. Salsabila Novitasari dari Universitas Gadjah Mada turut berkompetisi mewakili Indonesia dalam kategori Arsitektur.Marketing Manager Nippon Paint Indonesia Linda Kam mengatakan pihaknya sangat bangga karena Arya Putra sebagai wakil Indonesia telah berhasil meraih penghargaan utama sebagai Designer of The Year dalam Grand Final AYDA International Awards 2022/23 di Vietnam."Melihat potensi yang begitu besar dari generasi muda kita tentu saja Nippon Paint memberikan dukungan seluas-luasnya bagi calon arsitek dan desainer interior masa depan yang telah menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah global," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 17 Juli 2023.AYDA Awards telah diluncurkan sejak 2008 oleh Nippon Paint guna memotivasi mahasiswa/i arsitek dan desainer interior untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui kekuatan desain.Tema kompetisi tahun 2022/23, 'Converge: Pushing the Reset Button' berpusat pada kebutuhan desainer dalam memberikan solusi bagi masyarakat untuk membantu mengatasi kehidupan pasca pandemi.Tantangan bagi desainer generasi berikutnya adalah menciptakan desain yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan membiarkan alam berkembang, sambil mendorong proses peremajaan diri.Sebagai pemenang Designer of The Year 2022/23, Arya Putra mendapatkan apresiasi berupa beasiswa “Design Discovery Program” senilai USD10,000 di Harvard University's Graduate School of Design selama tiga minggu di Boston, Amerika Serikat.Sementara itu untuk kategori Arsitektur dimenangkan oleh Tsai Pei-Chi dari National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan. AYDA Awards 2022/2023 telah menerima 5184 karya dari 921 perguruan tinggi yang tersebar di 16 lokasi geografis.Khususnya, Indonesia sendiri menyumbangkan 409 karya, yang semakin memperkuat reputasi AYDA Awards sebagai penghargaan yang diakui di kalangan profesional desainer baik secara nasional maupun internasional.Arya menyampaikan merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan meraih Designer of The Year, sungguh menjadi anugerah yang luar biasa. Karena tentunya tidak mudah untuk bersaing dengan kontestan lain dari berbagai negara yang karya-karyanya juga sangat luar biasa."Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus yang telah memberikan banyak dukungan serta Nippon Paint atas terselenggaranya kompetisi ini sehingga membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk menghasilkan sebuah karya," jelasnya.Penggerak di balik AYDA Awards, Nippon Paint terus berinvestasi dalam menggali bakat lokal dan meningkatkan standar desainer pemula secara global. Komitmen perusahaan untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi di masyarakat ditunjukkan melalui platform internasional tahunan ini.Desainer Interior Ibam Arafi Studio (Interior Designer) sekaligus Juri AYDA Indonesia Ibam Arafi menambahkan AYDA telah terbukti selama bertahun-tahun sebagai platform untuk membina talenta muda, memberi mereka landasan untuk mengukir karier yang sukses."Pengalaman yang ditempa telah membentuk komunitas desain yang terdiri dari arsitek profesional, desainer interior, asosiasi industri, dosen, universitas, alumni dan mahasiswa desain. Kami berharap dapat menyambut personel baru untuk keluarga ini,” ujarnya.