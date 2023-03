Dorong Pertumbuhan Kinerja, APLN Fokus Lanjutkan Proyek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Agung Podomoro Land Tbk mendorong pertumbuhan kinerja perseroan, salah satunya dengan fokus pada proyek existing yang tengah digarapnya. Optimisme ini juga dilandasi dengan komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.Marketing Director Agung Podomoro Agung Wirajaya mengatakan untuk tahun, perseroan melanjutkan progres pembangunan Bukit Podomoro Jakarta, Kota Podomoro Tenjo, Podomoro Park Bandung, Podomoro Golf View, Kota Kertabumi, Vimala Hills, The Premiere Hills, dan Podomoro City Deli Medan."Kami optimistis pembangunan proyek-proyek ini dapat berjalan lancar dan selesai sesuai dengan target yang ditentukan sehingga dapat melakukan serah terima unit tepat waktu kepada pelanggan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Maret 2023.Menurutnya, ke depan Agung Podomoro tetap agresif membangun dan mengembangkan proyek-proyek properti baru sehingga memberikan dampak positif secara luas dan berkelanjutan.Agung Podomoro juga meraih empat penghargaan dalam ajang 17th Annual Indonesia Property & Bank Award 2023 yang diselenggarakan Property & Bank Magazine. Penghargaan ini menunjukkan bahwa Perseroan telah menerapkan strategi bisnis yang solid dan efektif. Proyek properti yang telah dihadirkan Perseroan di berbagai wilayah di Indonesia mendapatkan minat tinggi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa properti dari Agung Podomoro sudah menjawab kebutuhan pasar."Penghargaan ini juga berkat kepercayaan masyakat yang telah menjadikan properti Agung Podomoro sebagai pilihan terbaik untuk hunian maupun investasi," ungkapnya.Proyek-proyek properti Agung Podomoro yang meraih penghargaan antara lain Bukit Podomoro Jakarta sebagai The Most Favorite High Class Housing Project in East Jakarta. Kota Podomoro Tenjo menjadi pemenang The Most Favorite New Modern City Development in Bogor.Untuk dua penghargaan lainnya, Podomoro Park Bandung sebagai The Most Favorite Home Resort in Bandung dan Premium Office Tower, Podomoro City Deli Medan mendapatkan penghargaan The First Smart Integrated Office Tower in Medan.Melalui penghargaan ini, Agung memastikan Perseroan akan terus melakukan inovasi guna menghadirkan properti terbaik, unggul dan berkualitas. Komitmen ini menunjukkan peran strategis Perseroan dalam mendukung pertumbuhan industri properti dan perekonomian Indonesia."Penghargaan ini menjadi energi tambahan bagi Agung Podomoro untuk terus menghadirkan terobosan baru,sehingga menciptakan optimisme tidak hanya untuk internal perusahaan, namun juga market. Kami percaya, industri properti menjadi garda terdepan untuk memajukan perekonomian nasional," kata dia.