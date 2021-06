Permintaan Hunian Ramah Lingkungan Semakin Tinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Perumahan Daisan yang dikembangkan Swancity meraih sertifikasi ramah lingkungan Excellence in Design for Greater Efficiences (EDGE). Sertifikasi diberikan oleh International Finance Corporation (IFC).Dengan konsep ramah lingkungan, Daisan melakukan penghematan energi sebesar 39,5 persen, penghematan air sebesar 32,75 persen, dan penggunaan energi terkandung yang lebih rendah (less embodied energy) sebesar 52,75 persen.Angka ini melewati standar EDGE yang menetapkan penghematan energi, air, dan penggunaan energi terkandung pada bahan baku sebesar 20 persen dibandingkan dengan bangunan konvensional.Dengan bahan baku dan sistem rumah yang berkelanjutan, komplek perumahan Daisan akan mampu mengurangi jejak CO2 dengan menghasilkan operasional emisi karbonnya sebesar rata-rata 7,68 tCO2 per unit rumah tiap tahunnya dan menghemat 5,23 tCO2 per unit per tahun.Residential Sales Director of Swancity Indonesia, Arnold Montana mengatakan, permintaan pasar akan hunian hijau dan perubahan iklim yang diakibatkan oleh hasil bangunan makin meningkat."Untuk itu, kami konsisten untuk terus mengembangkan aspek keberlanjutan dan mengadopsi model yang lebih hijau untuk dapat memberikan masa depan yang lebih aman dan hijau bagi masyarakat,"jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 Juni 2021.EDGE dikeluarkan oleh IFC, sebuah lembaga di bawah naungan Bank Dunia. Sertifikasi ini diberikan kepada pemimpin pasar untuk menunjukkan keunggulan kompetitif dengan membedakan produk mereka demi memberi nilai tambah pada kehidupan pelanggannya.Sertifikasi bangunan hijau EDGE telah hadir di 170 negara. Perhitungan untuk penghematan energi meliputi pengurangan rasio antara jendela dan tembok, sistem pendinginan, dan bohlam lampu hemat energi di area outdoor dan indoor.Sementara pada sektor pengukuran air, evaluasi meliputi aliran rendah pada air pancuran, keran di bak cucian dapur dan wastafel, serta siraman (flush) pada kloset. Untuk bahan baku embodied energy , evaluasi dilakukan terhadap materi yang digunakan pada konstruksi atap, tembok dalam maupun luar, dan lantai.Daisan berhasil mendapatkan sertifikasi EDGE untuk empat tipe rumah. Seluruh unit perumahan dibangun dengan sistem pencahayaan yang hemat energi serta dilengkapi dengan kaca termal dan alat penghemat air.Hal ini mengurangi biaya operasional bulanan namun menawarkan kenyamanan dengan adanya ventilasi yang baik dan cahaya matahari."Swancity sebagai pengembang membuat standar baru pada hunian hijau dengan menggunakan bahan baku rendah karbon serta teknologi kelas atas yang didukung oleh Mitsubishi Estate Residence," jelasnya.(KIE)