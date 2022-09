Daya Tahan Teruji! Industri Properti Paling Menjanjikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Secara makro daya tahan industri properti yang telah teruji waktu membuktikan bahwa investasi di sektor ini paling menjanjikan. Properti menjadi aset investasi yang anti-inflasi, yang menjaga dana atau aset lebih aman bahkan terus mengalami pertambahan nilai.Presiden Direktur Era Indonesia Darmadi Darmawangsa menjelaskan harga properti yang terus menanjak naik dari tahun ke tahun akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang hanya disimpan di bank."Harga properti naik sangat bergantung pada komitmen developer dalam merealisasikan janjinya. Pertama kali yang dilihat dari sebuah kawasan adalah infrastrukturnya,"jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin, 26 September 2022.Sebelum pemerintah mengembangkan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Agung Podomoro Group telah mengeksekusi pembangunan proyek properti di wilayah Balikpapan dan Samarinda.APG mengembangkan kawasan prestisius super premium yang diprediksi menjadi hunian kelas menengah ke atas di Samarinda, Kalimantan Timur. Hal ini mencerminkan bahwa APG memiliki komitmen tinggi dalam menghadirkan hunian eksklusif yang modern, elegan dan sophisticated."Apalagi kawasan ini berada di area proyek kami yang sudah eksisting dan sudah dikenal dengan baik di wilayah Kalimantan Timur. Praktis kehadirannya akan semakin memperkuat kawasan dan memiliki efek berganda untuk lingkungan sekitarnya,” jelas Direktur Agung Podomoro Paul Christian.Paul mengatakan The Premiere Hills merupakan jawaban akan kebutuhan papan masyarakat dan salah satu instrumen investasi yakni properti yang sejatinya menjaga masa depan selangkah lebih baik. Investasi properti selalu menjadi aset fundamental bagi investor. Selain meminimalisir risiko, berinvestasi properti memiliki keuntungan besar di kemudian hari karena harga properti selalu naik. Investasi di The Premiere Hills, semakin cepat mengambil keputusan untuk membeli, artinya kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik dan imbal hasil investasi yang optimal semakin besar,” kata Paul.Menurutnya, alasan Agung Podomoro memilih wilayah Samarinda selain sebagai Ibu Kota Kalimantan Timur, juga penghubung kota besar lainnya seperti Balikpapan, Tenggarong, Bontang dan Berau. Basis ekonomi sebagai daerah pertambangan seperti batubara, minyak dan gas bumi serta perkebunan.Hal ini merupakan pasar penting bagi perusahaan properti nasional, di saat harga komoditas dan energi sedang tinggi, situasi ini bisa menjadi momentum yang tepat bagi para pelaku usaha di sektor-sektor tersebut, untuk mulai berinvestasi properti bersama The Premiere Hills.“Upaya Agung Podomoro Group dalam membangun proyek-proyek baru di Samarinda merupakan langkah yang tepat. Bertambahnya populasi dan banyak kepentingan lainnya yang akan mengikuti pembangunan IKN membutuhkan kawasan hunian dengan konsep dan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi daripada sebelumnya,” ujar Paul.GM Marketing The Premiere Hills Yoga Gunawan menjelaskan hunian ini hadir sebagai solusi tingginya kebutuhan masyarakat akan hunian prestisius dan super premium di wilayah Samarinda. Tidak hanya untuk masyarakat yang membutuhkan hunian, tetapi juga bagi masyarakat yang berminat untuk menambah aset investasi lewat properti.Ada 189 unit hunian yang mengusung konsep premium dan menyajikan 5 unsur di antaranya udaranya segar, berada di puncak ketinggian 135 MDPL, tropical forest yakni memiliki pepohonan tropis, dan memiliki 3 danau dengan pemandangan yang indah.“73 persen merupakan kawasan terbuka hijau, sehingga penghuninya dapat menikmati udara segar yang meneduhkan. Memiliki rumah di The Premiere Hills tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga memiliki taman seluas 1,8 hektar,” kata Yoga.Ada club house dengan fasilitas eksklusif yang lengkap untuk memanjakan kebutuhan aktifitas penghuni. Posisi The Premiere Hills berada di kawasan elit dan eksklusif puncak gunung dengan pemandangan danau.Akses menuju kawasan ini sangat terjangkau, karena didukung dengan infrastruktur yang memadai yakni tol yang menghubungkan Samarinda dengan Balikpapan. Lokasinya juga dekat dengan bandara APT Pranoto, sarana transportasi lainnya, dan yang paling utama memiliki akses yang dekat ke Ibu Kota Negara baru, Nusantara.