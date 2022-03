Masjid At-Thohir Bakal Jadi Ikon Destinasi Wisata Religi

Masjid At-Thohir. Foto: PGV

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Presiden Jokowi saat meresmikan Masjid At-Thohir. Foto: Biro Pers Istana

Masjid At-Thohir. Foto: PGV

(KIE)

Jakarta: Masjid At-Thohir yang berada di daerah Tapos kota Depok baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masjid megah yang didominasi warna putih tersebut menjadi ikon baru destinasi wisata religi di Indonesia.Mengutip siaran pers Sekretariat Presiden, selain sebagai tempat ibadah umat islam, kehadiran masjid ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman."Menjadi pusat dakwah yang modern, yang mencerdaskan, yang mencerahkan, dan tempat yang teduh untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi, mempererat persaudaraan antarsesama umat manusia, dan berkontribusi untuk membangun peradaban Indonesia yang lebih baik," ujar Jokowi saat melakukan peresmian di Depok, Rabu, 9 Maret 2022.Jokowi berpesan agar Masjid At-Thohir bisa menjadi simpul dalam memperkuat toleransi, memperkuat moderasi beragama, sehingga dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi kemajuan bangsa, serta menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin.Dijelaskan Jokowi, keindahan dari arsitektur masjid tersebut mengingatkan arti penting keluarga dalam syiar Islam. Masjid dengan desain harmonis tersebut, lanjut Presiden, juga mengingatkan pentingnya arti keluarga dalam membentuk karakter Islami."Kubah besar bagian paling atas atau kepala bangunan yang dikelilingi oleh tiga kubah berukuran sedang dan kecil, dan didesain sangat harmonis, sangat hangat, dan sangat indah," jelasnya.Masjid At-Thohir yang dirancang dengan gaya arsitektur klasik modern di atas lahan seluas 2,8 hektare. Masjid bernuansa putih ini memiliki kapasitas 1.976 orang di area dalam masjid dan 1.395 di fasilitas pendukung plaza serbaguna.Dalam laporannya, Ketua Yayasan Mochamad Thohir Garibaldi Thohir mengatakan bahwa pembangunan masjid ini merupakan wujud nyata bakti anak kepada orang tua. Garibaldi pun berharap keberadaan Masjid At-Thohir dapat bermanfaat dalam memakmurkan masyarakat luas seperti pesan mendiang Mochamad Thohir."Kami sangat berharap agar Masjid At-Thohir ini akan memberi peran penting dan bermanfaat luas, dan juga bisa memakmurkan masyarakat luas seperti pesan almarhum kepada kami," ungkapnya.Hadirnya masjid di kawasan properti ini akan melengkapi fasilitas di Podomoro Golf View (PGV) terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beribadah. Kemegahan masjid At Thohir akan menjadi destinasi wisata religi dengan daya tarik yang kuat, tidak hanya masyarakat di wilayah Depok dan Bogor namun masyarakat Indonesia secara luas.Marketing Director Agung Podomoro Agung Wirajaya mengatakan PGV sebagai bagian dari Agung Podomoro sangat bersyukur menjadi bagian dari masjid At Thohir yang dibangun di kawasan eksklusif seluas 60 hektar."Kawasan yang baik sejatinya dilengkapi dengan tempat peribadatan yang memberikan kenyamanan dalam beribadah. Sarana peribadatan yang mumpuni akan menjadi magnet baru untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitas religi," kata Agung.Kehadiran Masjid At Thohir ini melengkapi dengan konsep one stop living hunian terpadu dengan bangunan superblok di mana penghuninya dapat melakukan semua aktivitas di kawasan yang sama."Kami meyakini kehadiran masjid At Thohir akan menciptakan pengalaman terbaik bagi penghuni wilayah PGV. Keberadaan masjid akan memudahkan penghuni dalam mengakses tempat beribadah tanpa harus keluar kawasan, demikian juga sebaliknya masyarakat sekitar di luar kawasan Podomoro Golf View juga dapat beribadah di sini," jelasnya.Kehadiran fasilitas ibadah di tengah kehidupan masyarakat modern dan heterogen tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga bisa difungsikan sebagai sarana edukasi untuk memperkuat struktur sosial di masyarakat."Penghuni juga bisa memanfaatkan Masjid At-Thohir sebagai lokasi bermusyawarah demi kepentingan bersama seperti urusan sosial, kesehatan, dan ekonomi," katanya.Podomoro Golf View yang merupakan kawasan milik Agung Podomoro yang telah menjual sebanyak 4.400 unit apartemen dan empat cluster landed housing dan sold out. Pada Maret, PGV juga akan memperkenalkan klaster terbaru yang super ekslusif di kawasan tersebut.