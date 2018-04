Kastil Jaman Old di Jaman Now

Pada masanya kastil merupakan bangunan mewah tempat raja yang keluarganya berlibur di daerah. Tidak jarang ujudnnya berupa benteng sebab sekaligus sebagai tempat persembunyian dari serangan musuh.Banyak bangunan kastil yang masih bertahan hingga saat ini, bahkan dijadikan sebagai hunian hingga perkantoran. Berikut ini lima kastil yang masih berdiri kokoh di wilayah Washington, Amerika Serikat (AS).Bangunan ini dijual USD 1,19 atau Rp 16 miliar (kurs Rp13.745 per USD) pada Desember 2015. Dibangun pada 1926, bangunan ini memiliki tujuh kamar tidur, lima kamar mandi yang dilengkapi dengan panel kayu, rak buku, dan beberapa perapian.Bangunan yang dimiliki oleh institusi AS ini menyerupai kastil. Desainnya yang klasik terbuat dari batu bata merah saneca yang banyak digunakan di abad pertengahan.Bangunan ini dibangun kembali pada 1855 oleh arsitek yang berbasis di New York, James Renwick. Bangunan ini tadinya merupakan rumah dan juga kantor. Namun, setelah dilakukan beberapa konstruksi diubah menjadi landmark sejarah nasional pada 1965.Bangunan ini dilelang seharga USD1,5 juta pada Desember 2013, namun hanya laku USD1,3 juta atau Rp17,86 miliar (kurs Rp13.745 per USD) pada Mei 2014. Bangunan megah ini menawarkan air mancur yang tertutup lumut, tangga berbentuk spiral dan perapian batu. Rumah yang memiliki tiga kamar tidur ini dimiliki sosialita abad ke 20, Daisy Calhoun.Bangunan ini adalah sebuah museum. Meski saat ini tidak begitu terkenal, namun bangunan ini pernah menjadi tempat pembuat bir tertua di dunia. Saat ini, bangunan tersebut dibuka untuk umum dan menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi karena masih memiliki interior asli, kanvas di langit-langit yang dilukus dengan tangan.Bangunan ini pernah dilepas ke pasar dengan harga USD 2,5 juta atau Rp 35,7 miliar (kurs Rp13.745 per USD) pada Juni 2016. Bangunan seluas 50 hektare tersebut adalah lahan pribadi.Bangunan terdiri dari enam kamar, delapan peralian dan lampu gantung yang dibangun pada 1857 dengan panel kayu.(LHE)