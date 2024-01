Tips dan Syarat Pengajuan KPR Rumah di 2024

Syarat pengajuan KPR 2024

Tips mengajukan KPR. Foto: Shutterstock

Tips mengajukan KPR. Foto: Freepik

(KIE)

Jakarta: Pembelian rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi pilihan utama masyarakat di Indonesia. Proses pembayaran KPR dipilih karena memiliki jangka waktu dan nilai bunga yang bervariasi.Namun, pengajuan KPR bukan hal yang mudah. Pasalnya banyak pengajuan KPR ke perbankan ditolak karena persyaratan yang kurang lengkap. Agar pengajuan Anda diterima, ketahuisyarat dan prosedur mengajukan KPR 2024 seperti dikutip dari laman Lamudi.Sebelum mengajukan KPR dari bank, Anda harus memenuhi berbagai persyaratan. Berikut ini adalah beberapa syarat mengajukan KPR.Pengajuan KPR bisa melalui perbankan atau langsung pada developer. Untuk prosedur KPR rumah baru maupun bekas, secara umum tahapannya sebagai berikut.Langkah pertama cara mengajukan KPR adalah menentukan lokasi dan tipe rumah yang diinginkan. Baik rumah baru maupun bekas dapat diajukan KPR. Pilih lokasi strategis, aman, dan sesuai dengan budget yang Anda miliki.Setelah itu, bayarkan sejumlah uang muka (down payment/DP) kepada pemilik rumah. Umumnya DP KPR rumah bervariasi mulai dari Rp2 jutaan sampai sekitar 10 persen dari harga rumah.Menyiapkan berkas adalah langkah krusial dalam pengajuan KPR bank. Secara umum dokumen pribadi dan rumah yang harus dipersiapkan dalam pembelian rumah sistem KPR adalah sebagai berikut.Setelah dokumen lengkap, bank akan melakukan pengecekan menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk memeriksa reputasi keuangan Anda. Informasi ini membantu bank menentukan apakah pemohon memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengajukan KPR rumah.Jika pengecekan SLIK berhasil, bank akan melakukan survei terhadap calon debitur. Ini melibatkan cross-checking dokumen yang telah diserahkan dan mengevaluasi kemampuan finansial lebih lanjut.Proses appraisal dilakukan untuk menentukan nilai properti. Penilaian ini dilakukan oleh pihak ketiga yang kredibel. Pemohon perlu membayar biaya appraisal sebelum atau setelah proses dilaksanakan.Setelah appraisal, bank akan menentukan besarnya kredit yang bisa dicairkan melalui Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K). Dokumen ini mencakup informasi mengenai nilai maksimum kredit, jenis kredit, jangka waktu, suku bunga, angsuran per bulan, dan jaminan kredit.Setelah persetujuan KPR, pemohon perlu mengurus sertifikat dan balik nama rumah di notaris. Ada biaya tambahan yang harus dibayarkan ke notaris diluar biaya DP rumah tersebut.Langkah terakhir adalah menandatangani akad kredit. Ini adalah cara mengajukan KPR yang terakhir sebelum Anda memulai proses pembayaran angsuran.Cara mengajukan KPR rumah second dan baru sebenarnya tidak jauh berbeda. Anda perlu menyiapkan persyaratan dokumen dan menyiapkan DP. Namun, agar pengajuan KPR disetujui oleh lembaga perbankan simak beberapa tips berikut ini.Dengan mengikuti panduan lengkap, proses pengajuan KPR akan berjalan lancar dan Anda bisa memiliki rumah sendiri. Jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan pihak bank dan mengikuti prosedur dengan teliti sesuai ketentuan lembaga pembiayaan tersebut.