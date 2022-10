Kembangkan Area Komersial di Sawangan, Pengembang Gandeng Korea

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Depok: Vasanta Group melalui unit usahanya PT Pakuan Tbk menggandeng perusahaan Korea, yaitu Lotte Land Indonesia untuk membangun proyek properti di Sawangan, Depok. Proyek bertajuk Vasanta Eco Town tersebut bakal dikembangkan di lahan seluas 104.363 meter persegi.PT Lotte Land Indonesia adalah anak perusahaan dari salah satu perusahaan konglomerat terbesar di Korea, Lotte Engineering & Construction company limited (Lotte E&C Co., Ltd.). Kerja sama ini ditandai dengan joint venture agreement pada 26 Oktober 2022.President Director of PT Lotte Land Indonesia Choi Gab Moon mengatakan adanya kerja sama ini membuktikan kepercayaan Lotte sebagai perusahaan terkemuka di dunia untuk mengembangkan kawasan Vasanta Eco Town yang memiliki lokasi strategis dan potensial."Kami sangat antusias untuk menjadi bagian dari area komersial dan residensial Vasanta Eco Town. Bersama Pakuan, kami bisa memberikan kontribusi dan berbagi pengalaman untuk mengembangkan area komersial dan residensial di Vasanta Eco Town," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Oktober 2022.Direktur PT Pakuan Tbk Denny Asalim menyambut baik kerja sama dengan PT Lotte Land Indonesia. Menurutnya, sebuah kehormatan untuk dapat mengembangkan kawasan Vasanta Eco Town bersama Lotte."Selanjutnya kami akan terus memajukan pengembangan infrastruktur, memberikan added value bagi proyek Vasanta Eco Town dengan menjamin kualitas, serta mempercepat realisasi kota modern ini," ujar Denny Asalim.Setelah fase pertama The Shoppes ‘Senopati Boulevard’, shopping street pertama di Selatan Jakarta yang terjual habis seluruh unitnya dalam waktu tiga bulan, PT Pakuan Tbk bersama PT Lotte Land Indonesia bermitra dalam mengembangkan area komersial dan residensial "Kawasan ini dipilih karena lokasinya yang strategis, menghubungkan dua jalan utama Jalan Raya Bojongsari dan Jalan Raya Muchtar yang merupakan jalan nasional dan akses penting yang menghubungkan Bogor dan Tangerang," jelasnya.PT Pakuan Tbk bersama dengan Mitsubishi Corporation telah mengembangkan Shila at Sawangan dengan dua kluster pertamanya yang sudah terjual habis. Dengan perkembangannya, Shila at Sawangan kembali mengembangkan Lake Series yang terdiri dari dua kluster hunian premium dengan konsep waterfront living pada September tahun ini.