Apartemen dengan Fasilitas Hotel Bakal Dibangun di Sydney

Jakarta: Salah satu arsitek dan juga pengusaha properti asal Indonesia di Australia, Iwan Sunoto memperkenalkan konsep hunian dan hotel mewah. One Global Residences and Resorts berada di Sydney, Australia.Iwan mengatakan bahwa pengembangan hunian ini terinspirasi dari hotel-hotel bermerek mewah seperti Aman Residences dan Bvlgari Hotels and Residences di seluruh dunia."One Global Residences and Resorts memberi pengalaman di fasilitas hunian premium. Ini akan menjadi tolok ukur baru dalam kehidupan apartemen premium di Australia," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Agustus 2022.Menurutnya, gaya hidup masyarakat Australia saat ini mulai berubah. Rumah dengan empat atau lima kamar tidur plus halaman belakang yang luas dan kolam renang bukan lagi impian.Saat ini masyarakat lebih fokus pada gaya hidup dan kenyamanan. Hal ini akan menarik bagi pembeli apartemen residensial. "Mereka yang mencari sesuatu yang benar-benar luar biasa dan para wisatawan akan menantikan pengalaman tinggal di hotel yang ikonik di Sydney," jelasnya.Properti dari One Global Residences and Resorts yang akan diluncurkan termasuk Mastery by One Global Residences di Waterloo dan sebuah situs utama di kawasan Macquarie Park."Saat ini kami sudah didekati oleh beberapa pengembang yang belum memiliki rekam jejak membangun hunian mewah dengan fasilitas ala hotel. Kami ingin bermitra dengan mereka, membawa keahlian hotel dan residensial kami, untuk membantu mempercepat pertumbuhan mereka demi keuntungan bersama," ungkap Iwan.Nantinya, One Global Residences and Resorts akan memiliki akses ke fasilitas SKYE Suites karena menempati bangunan yang sama. Seperti fasilitas hunian mewah lainnya akan ada staf yang memberikan pelayanan dengan profesional.Selain itu, ada layanan kamar 24 jam dari restoran inhouse bintang lima, hingga menyewa jet pribadi atau meminta koki terkenal melayani acara pribadi.