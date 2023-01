Pemprov Riau Alokasikan Rp54,56 Miliar untuk Perbaiki 717 Rumah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id

(KIE)

Pekanbaru: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalokasikan Rp54,56 miliar untuk membangun 717 unit rumah layak huni (RLH) di 12 kabupaten dan kota di Riau tahun ini. Hal ini guna memenuhi kebutuhan papan bagi keluarga miskin di daerah itu."Bantuan RLH tersebut disalurkan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) khusus yang bersumber dari APBD Riau 2023," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR PKPP) Riau Arief Setiawan dalam keterangannya di Pekanbaru, Selasa, 31 Januari 2023.Ia mengatakan besaran Bankeu untuk pembangunan RLH tersebut berbeda-beda setiap daerah karena sesuai dengan jumlah RLH yang dibangun pada masing-masing daerah.Bankeu khusus untuk pembangunan RLH tahun 2023 katanya untuk RLH di Kabupaten Bengkalis sebanyak 54 unit, untuk Kabupaten Indragiri Hilir 67 unit, masing-masing dibangun sebesar Rp84 juta."Alokasi biaya pembangunan RLH di Bengkalis lebih besar dibandingkan untuk daerah lain dikarenakan lokasi pembangunan berada di daerah pesisir sehingga memerlukan konstruksi khusus," jelasnya.Untuk Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 50 unit RLH dan nilai pembangunan masing-masing unit sebesar Rp75,5 juta berikut untuk Kabupaten Kampar sebanyak 96 unit dengan anggaran Rp72 juta per tiap unit rumah.Selanjutnya untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 46 unit dengan biaya Rp84 juta per unit rumah. Untuk Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 74 unit RLH dengan biaya pembangunan masing-masing Rp75 juta per unit.Kabupaten Pelalawan sebanyak 50 unit dan biaya pembangunan masing-masing Rp75 juta per unit. Kabupaten Rokan Hilir untuk 50 unit dan masing-masing unit dibangun dengan anggaran Rp84 juta."RLH untuk Rokan Hulu sebanyak 70 unit dengan biaya Rp72 juta per unit, di Kabupaten Siak sebanyak 50 unit dengan biaya Rp76,66 juta per unit. Selanjutnya Kota Dumai sebanyak 60 unit dengan anggaran Rp78 juta per unit. Dan Kota Pekanbaru sebanyak 50 unit RLH dengan anggaran masing-masing Rp72 juta," jelasnya.