Rumah Pohon Winnie The Pooh Bisa Disewakan Rp1,8 Juta per Malam, Intip Interiornya

Rumah pohon Winnie The Pooh. Foto: Airbnb

Jakarta: Winnie The Pooh merupakan salah satu karakter kartun yang melekat diingatan anak-anak dari generasi ke generasi. Salah satu yang menarik perhatian adalah rumah tinggal Winnie The Pooh.Beruang bertubuh kuning tersebut memiliki rumah pohon yang sangat nyaman. Untuk memperingati ulang tahun ke-95 Winnie The Pooh, rumah pohon tersebut hadir di dunia nyata.Sebuah penginapan Airbnb atau Bearbnb membawa impian masa kecil menjadi nyata. Rumah pohon yang berada di Ashdown Forest, Sussex Timur, Inggris tersebut bisa dinikmati pengunjung.Hundred Acre Wood menciptakan rumah pohon yang terinspirasi dari cerita yang ditulis A.A. Milne. Detail rumah tersebut dibuat sama, dengan tulisan Mr. Sanders di pintu dan hunny pots di dalam lemari.Dilansir dari situs Airbnb, rumah pohon tersebut menampung empat orang. Ada tempat tidur ganda dan dua tempat tidur yang berada di loteng dengan ukuran lebih kecil.Ada ruang tamu yang dilengkapi dengan tempat duduk nyaman dan area untuk makan. Selain menginap, pengunjung bisa berkeliling bahkan bermain Poohsticks di Poohstickc Bridge.Selain itu, pengunjung akan diberi makan siang, bahkan diberi makanan kesukaan Winnie The Pooh pada jam 11 pagi sesuai kebiasannya dalam cerita.Kim Raymond telah menjadi ilustrator Pooh selama 30 tahun, dan dia yang akan menjadi tuan rumah untuk para tamu yang menginap di Bearbnb.Raymond mengatakan bahwa ia terinspirasi oleh lukisan asli yang ada pada buku karya E. H. Shepard ketika membuat desain rumah beserta interiornya.Rumah itu bisa disewakan pada 24 dan 25 September dengan dengan harga USD130 per malam atau sekira Rp1,8 juta per malam. Namun, rumah tersebut hanya bisa disewakan oleh penduduk Inggris yang telah memesan mulai 20 September.