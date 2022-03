Terungkap! Ini Pemenang Lelang Rumah The One Seharga Rp1,8 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

The One penuh kontroversi

(KIE)

Los Angeles: Pemilik rumah paling kontroversi di Bel Air, Los Angeles akhirnya diketahui. Richard Saghian merupakan CEO dari perusahaan ritel mode Amerika bernama Fashion Nova.Fashion Nova merupakan perusahaan dengan pertumbuhan pesat yang memiliki 20 juta pengikut di Instagram. Sekitar 2.000 selebriti, termasuk Cardi B, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, dan Nicki Minaj telah mempromosikan merek tersebut.Dengan kesuksesan tersebut, bukan tak mungkin dirinya bisa memenangkan rumah mewah The One. Richard Saghian mengeluarkan USD126 juta atau Rp1,8 triliun (kurs Rp14.369) untuk membeli rumah tersebut.Harga tersebut lebih rendah dari yang diminta pemiliknya yakni pengembang properti Nile Niami. Dia meminta harga Rp4,2 triliun rumah seluas 9.754 meter persegi tersebut.Baca juga: Digadang-gadang Jadi yang Termahal, Rumah Ini Hanya Laku Rp1,8 Triliun "The One adalah properti sekali seumur hidup yang tidak akan pernah bisa diduplikasi. Tidak ada yang lain seperti itu. Sebagai kolektor real estate, saya menyadari ini sebagai kesempatan langka memiliki properti unik dan menjadi bagian dari sejarah Los Angeles," jelasnya kepada Times.Saghian diketahui memiliki dua rumah lainnya. Pertama di Malibu yang dibeli dari CEO Netflix Ted Sarandos pada 2021 seharga USD14,7 juta. Rumah lainnya di Hollywood Hills seharga USD17,5 juta pada 2018.Pemiliknya Nile Niami berambisi membangun rumah termahal dan terbesar di Los Angeles. Dia membeli lahan seluas 3,8 hektar pada 2012 dengan harga USD28 juta (Rp401 miliar).Untuk mewujudkan mimpinya, dia membangun rumah tersebut selama bertahun-tahun. Setelah 10 tahun rumah tersebut belum juga rampung, dan hanya meninggalkan utang.Nile Niami tak sanggup membayar utang tersebut, sehingga pengadilan memutuskan untuk melelang rumah trsebut. Rumah dengan 21 kamar tidur dan 49 kamar mandi tersebut memiliki fasilitas lengkap.Ada klub malam, salon kecantikan, arena bowling, dan penyimpanan anggur yang menampung 10 ribu botol. Kemudian ada lagi trek joging, bioskop 40 kursi, lima kolam renang, dan garasi yang menampung 30 mobil.Namun, pemilik baru The One tampaknya tak bisa langsung menempati rumah tersebut. Pasalnya beberapa bagian belum rampung dan masih membutuhkan dana hingga puluhan juta dolar.