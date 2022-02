133 Unit Apartemen Mewah di Sydney Siap Dihuni

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Setelah pembukaan pusat perbelanjaan The Grand Shopping Centre Tahap I pada bulan Oktober 2021 lalu, The Grand Residences tahap I akhirnya siap untuk diserahterimakan kepada konsumen pada akhir bulan Februari 2022.The Grand Eastlakes merupakan proyek hunian mixed-use terbesar dan termahal dalam sejarah Crown Group senilai Rp10 triliun. Kawasan ini terdiri dari The Grand Shopping Centre dan The Grand Residences yang berlokasi tepat di atas pusat perbelanjaan.Pembangunan dibagi menjadi dua tahap yang terdiri dari 490 unit apartemen . Tahap pertama dibangun sebanyak 133 unit apartemen The Grand Residences yang diposisikan di atas pusat perbelanjaan The Grand Shopping Centre.Sementara itu, The Grand Residence tahap II berlokasi di sisi selatan Evans Ave dan mulai dibangun pada akhir 2022. Kawasan ini terdiri dari 357 unit apartemen.Direktur Penjualan dan Pemasaran Crown Group Indonesia Tyas Sudaryomo mengungkapkan fakta menarik mengenai kawasan Eastlakes dan The Grand Eastlakes."Yang mengagetkan kami semua adalah 45 unit dari total 133 unit apartemen di The Grand Residences telah berhasil disewakan bahkan sebelum proses serah terima kunci," katanya dalam keterangsn, Senin, 21 Februari 2022.Menurutnya, hal tersebut sangat jarang terjadi di Sydney. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah karena lokasinya yang sangat dekat dengan University New South of Wales (UNSW), salah satu universitas yang popular di kalangan mahasiswa asal Indonesia."Ditambah lokasinya hanya terletak sekitar 6 km dari CBD Sydney dan 3 km dari bandara. Belum lagi akses yang mudah menuju kawasan pantai yang cukup terkenal di Sydney, Coogee," ujarnya.Eastlakes merupakan kawasan terakhir di suburban timur Sydney yang belum diremajakan, sehingga harga per meter perseginya adalah yang paling terjangkau di kawasan inner cityHasil penelusuran URBIS Australia menunjukkan permintaan apartemen baru di Sydney rebound ke level tertinggi dalam empat tahun di kuartal September, karena lonjakan harga rumah tapak mengalihkan perhatian konsumen kembali ke pasar unit yang lebih terjangkau."Sydney menunjukkan tanda-tanda pemulihan pasca-lockdown. Kemungkinan pasokan perlu dimobilisasi dengan cepat guna mengatasi dampak peningkatan arus imigrasi penduduk karena pembatasan perbatasan terus diperlonggar,"kata Direktur URBIS Mark Dawson.Tyas menambahkan bahwa The Grand Eastlakes akan mengubah kawasan pinggiran Eastlakes dengan membangun desa urban baru modern yang sangat dibutuhkan, optimisme, dan pembaruan ke pinggiran Sydney yang merupakan bagian kota lama namun memiliki lokasi strategis di timur Sydney."Dan akhirnya Crown Group merealisasikan visi nya akan The New East melalui The Grand Eastlakes tahap I ini yang merevitalisasi kawasan Eastlakes," ujar Tyas.